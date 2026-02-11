Nhộn nhịp chợ lá dong ngày giáp tết ở Đà Nẵng

Hơn 10 năm qua, cứ mỗi độ tết đến xuân về, tuyến đường Hải Phòng (phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) lại rộn ràng bởi phiên chợ đặc biệt chỉ họp duy nhất một lần trong năm – chợ lá dong.

Đây là nơi cung cấp những nguyên liệu quen thuộc để người dân gói bánh chưng, bánh tét đón tết.

Theo ghi nhận, từ sáng sớm, các tiểu thương đã bày bán từng bó lá dong xanh mướt, xếp ngay ngắn dọc tuyến đường Hải Phòng. Bên cạnh lá dong còn có nhiều vật dụng khác như lá chuối, dây lạt, khuôn bánh và các nguyên liệu không thể thiếu để gói bánh chưng, bánh tét.

Phiên chợ lá dong hoạt động từ sáng sớm đến tối muộn vào những ngày cận tết

Theo nhiều tiểu thương, thời điểm nhộn nhịp nhất của phiên chợ là sau ngày 23 tháng Chạp. Đặc biệt, vào các ngày 26, 27 âm lịch, lượng người đổ về mua sắm tăng mạnh, nhiều quầy hàng luôn trong tình trạng tất bật.

Mỗi bó lá dong khoảng 50 lá có giá dao động từ 65.000 - 80.000 đồng, tùy kích cỡ, đủ để gói từ 10-12 chiếc bánh. Lá chuối được bán theo ký, khoảng 20.000 đồng/kg. Để gói bánh ngon, nhiều người chọn lá dong nếp – loại lá xanh non, mềm và dẻo, giúp bánh vuông vức, giữ được màu sắc đẹp mắt sau khi luộc.

Dây lạt được bày bán ở chợ lá dong

Bà Huỳnh Thị Ty (trú phường Thanh Khê) cho biết, cứ mỗi mùa tết đến, gia đình bà lại mang lá dong, lá chuối ra khu chợ này bán. “Càng cận tết, khách đến mua càng nhiều. Nhờ vậy, gia đình tôi cũng có thêm thu nhập, đón tết vui hơn”, bà Ty chia sẻ.

Tiểu thương Nguyễn Thị Thanh Bình (phường Thanh Khê) cho biết, gia đình bà đã gắn bó với phiên chợ này hơn chục năm nay. Lá dong thường được lấy từ các khu vực miền núi Đà Nẵng nên rất được người dân ưa chuộng.

Bà Nguyễn Thị Thanh Bình đã có hơn 10 năm gắn bó với phiên chợ lá dong

Chị Phan Hiền (phường Hải Châu) cho biết, năm nào gia đình chị cũng tự gói bánh chưng. Vì vậy, cận tết, chị cùng mẹ ra chợ lá dong chọn mua nguyên liệu. “Cả năm ai cũng bận rộn, chỉ có mấy ngày tết là con cháu tụ họp đông đủ. Không khí cả nhà cùng ngồi rửa lá, vo nếp, ướp thịt rồi gói bánh thật sự rất vui, rất ấm cúng”, chị Hiền chia sẻ.

Phần lớn lá dong được lấy từ các khu vực miền núi Đà Nẵng

Ngoài lá dong, lá chuối cũng là mặt hàng bán chạy

Để gói bánh ngon, nhiều người chọn lá dong nếp – loại lá xanh non, mềm và dẻo

Người dân mua lá dong về gói bánh chưng đón tết

PHẠM NGA