Tiểu thương hoa tết lo "sốt vó" vì mưa trái mùa

Chiều 11-2, cơn mưa trái mùa bất ngờ đổ xuống nhiều khu vực tại TPHCM, khiến không khí nhộn nhịp ở các điểm bán hoa kiểng tết chùng xuống.

Sáng 11-2, tại nhiều phường, xã ở TPHCM bất ngờ có mưa lớn. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, khu vực trung tâm thành phố trời tiếp tục mưa, nhiều nơi xuất hiện mây giông, bầu trời xám xịt.

Những chậu cúc vạn thọ của chị Phạm Thị Ngọc Phụng tại điểm bán hoa kiểng công viên 23 tháng 9. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Những trận mưa trái mùa khiến không khí mua bán tại các điểm kinh doanh hoa kiểng tết chùng xuống. Hàng trăm chậu hoa đang vào độ rực rỡ nhất bị ướt sũng, đối mặt nguy cơ nở sớm, giảm chất lượng và mất giá trị khi đến tay khách hàng.

Chị Lê Thu Hồng, chủ một vựa hoa cúc vàng tại điểm bán hoa kiểng công viên Gia Định (phường Gia Định) buồn thiu: “Chỉ vài ngày nữa là tết, tôi còn hàng trăm chậu cúc chưa tiêu thụ. Mưa lớn làm nửa số đó bị hư nát, thiệt hại cả trăm triệu đồng, coi như mất tết”.

Trên đường Phạm Văn Đồng (phường Linh Đông), nhiều vựa mai tết cũng thấp thỏm vì cơn mưa trái mùa này.

Ông Nguyễn Ngọc Phương, chủ vườn mai Phương Bình với hơn 2.000 cây mai cho biết, đang trưng bày để khách hàng lựa chọn, cơn mưa lớn làm mai rụng nhiều bông nên rất lo lắng.

Một tiểu thương sắp xếp lại các chậu cúc mâm xôi sau cơn mưa. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Tại công viên 23 tháng 9, một trong những điểm bán hoa tết lớn của thành phố, nhiều tiểu thương như “ngồi trên đống lửa”. Những dãy vạn thọ, mào gà, cúc thọ xếp kín lối đi, sau cơn mưa mặt chậu đọng nước, cành lá oằn xuống.

Chị Phạm Thị Ngọc Phụng, người đưa khoảng 600 chậu vạn thọ, mào gà và cúc thọ từ Chợ Lách (Vĩnh Long) lên TPHCM, cho biết: "Vạn thọ chịu ảnh hưởng nặng. Mưa quá bất ngờ, trở tay không kịp”.

Theo kinh nghiệm nhà vườn, nước mưa thấm nhiều khiến bông nặng mặt, dễ bung cánh, thậm chí kích thích hoa nở nhanh. Hoa “nở ép” sẽ chóng tàn, khó giữ được độ bền trong những ngày đầu năm - yếu tố quan trọng với người mua chưng tết.

Sau cơn mưa, các tiểu thương chỉ còn biết tất bật nghiêng chậu thoát nước, dựng lại cành đổ, tranh thủ hong nắng khi trời tạnh.

Các tiểu thương kinh doanh hoa kiểng mong sẽ có nhiều khách đến mua trong những ngày tới. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Theo Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ, hiện không khí lạnh đang tác động mạnh đến các tỉnh Bắc và Trung bộ. Nam bộ nằm ở rìa phía Nam của khối không khí lạnh này nên chỉ chịu ảnh hưởng yếu trong 1-2 ngày tới.

Cụ thể, thời tiết tại Nam bộ sẽ có mưa trái mùa vào hai ngày tới, một số nơi mưa to.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa trái mùa có thể gây gãy cành, rụng nụ hoa đang chuẩn bị cho thị trường tết. Người dân cần chú ý che chắn để tránh thiệt hại.

Tại Đồng Nai, cơn mưa nặng hạt trái mùa lúc rạng sáng 11-2 cũng khiến một số nhà vườn trồng mai tết bị thiệt hại. Theo một chủ vườn ở xã Thống Nhất, năm nay là năm nhuận, mai vốn dĩ đã nở sớm hơn mọi năm, cộng thêm trận mưa lớn khiến bông càng bung sớm. Một số tiểu thương kinh doanh hoa, cây kiểng trên đường Phan Chu Trinh, Đặng Văn Trơn cũng chia sẻ, trận mưa trái mùa này khiến bông các loại hoa nở mạnh, kéo giá thành giảm thêm 15%-30%. Hiện tại, các nhà vườn đang gần như "cắt lãi" và chỉ mong tiêu thụ được số mai phục vụ Tết Nguyên đán 2026.

ĐÌNH DƯ - ĐỨC TRUNG - PHÚ NGÂN