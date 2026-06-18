Thế giới

Mỹ và Iran ký kết bản ghi nhớ chấm dứt xung đột

SGGPO

Ngày 17-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Iran Masoud Pezeshkian đã ký kết bản ghi nhớ (MoU) nhằm chấm dứt xung đột Trung Đông.

Quan chức Mỹ xác nhận thông tin do trang tin Axios trước đó cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký chữ ký điện tử vào văn kiện này trong bữa tiệc tối với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, tại Cung điện Versailles sau Hội nghị thượng đỉnh G7.

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Lực lượng Iran tại eo biển Hormuz. Ảnh: TASNIM

Hãng thông tấn nhà nước IRNA của Iran ngày 18-6 cũng dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei: "MoU đã được hoàn tất với chữ ký của các Tổng thống, giờ là lúc kiểm chứng việc thực thi thỏa thuận". Ông Baqaei cho biết, việc ký kết diễn ra từ xa bằng chữ ký điện tử; nhấn mạnh Tehran chưa quyết định dự lễ ký chính thức dự kiến diễn ra tại Thụy Sĩ.

Thị trường dầu mỏ phản ứng trái chiều, giá dầu Brent có lúc giảm xuống dưới 80 USD/thùng nhờ kỳ vọng eo biển Hormuz được khơi thông. Các nhà lãnh đạo Nhóm G7 hoan nghênh MoU, nhưng nhấn mạnh cần tiếp tục đàm phán để xử lý các lo ngại về chương trình hạt nhân của Iran, và đảm bảo Tehran không sở hữu vũ khí hạt nhân.

Trong khi đó, căng thẳng tại Lebanon vẫn tiếp diễn, với những cuộc giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah, bất chấp các điều khoản kêu gọi ngừng bắn trong khuôn khổ MoU giữa Mỹ và Iran.

Theo CNN, MoU gồm 14 điểm, kéo dài lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày, đồng thời mở đường cho đàm phán một hiệp định hòa bình chính thức.

Thỏa thuận cũng bao gồm các điều khoản như chấm dứt giao tranh trên mọi mặt trận, khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, dỡ bỏ phong tỏa một số cảng của Iran, nới lỏng trừng phạt, giải phóng tài sản bị đóng băng và gói hỗ trợ tái thiết kinh tế Iran trị giá khoảng 300 tỷ USD. Iran đồng thời cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân.

Một quan chức cấp cao Mỹ cho biết, hai bên vẫn có thể rút khỏi thỏa thuận trước khi đạt được một hiệp định ràng buộc cuối cùng.

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