Căng thẳng Mỹ - Iran hạ nhiệt, giá dầu giảm mạnh, vàng tăng

Diễn biến hạ nhiệt của cuộc xung đột tại Trung Đông đã đẩy giá dầu trong phiên giao dịch ngày 17-6 xuống mức đáy của 3 tháng qua.

Một trạm xăng tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: GLOBAL TIMES

Theo trang tin Oil Price, giá dầu Brent giao kỳ hạn sụt giảm khoảng 5%, xuống mức 76,02 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 5,8% xuống mức 76,05 USD/thùng. Đây là mức chốt phiên thấp nhất của cả hai loại dầu tiêu chuẩn này kể từ đầu tháng 3-2026.

Động lực giảm giá dầu đến từ những thông tin chi tiết về một thỏa thuận tạm thời nhằm chấm dứt xung đột ở Trung Đông và mở cửa trở lại eo biển Hormuz. Ngay sau khi xuất hiện các tín hiệu tích cực từ tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran, một loạt ngân hàng đầu tư lớn bao gồm Goldman Sachs, Morgan Stanley và Citigroup đã lập tức điều chỉnh giảm dự báo giá dầu trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, công suất lọc dầu tháng 5-2026 của Trung Quốc cũng giảm xuống mức thấp nhất trong gần 4 năm qua. Yếu tố này kết hợp với nỗi lo ngại về nhu cầu tiêu thụ suy yếu do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất cao đã tác động tiêu cực đến triển vọng của thị trường năng lượng toàn cầu.

Biểu đồ giá vàng ngày 17-6. Ảnh: GOLD PRICE

Trái ngược hoàn toàn với đà suy giảm của thị trường dầu, triển vọng FED giữ nguyên lãi suất cùng những diễn biến từ thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran lại kích hoạt dòng tiền đổ vào các kênh trú ẩn như vàng. Tính đến sáng 17-6, giá vàng giao ngay bật tăng 0,44 USD lên mức 4.330,32 USD/ounce, đánh dấu mốc giá cao nhất của mặt hàng kim loại quý này kể từ ngày 5-6 trở lại đây.

Cùng ngày, trong phiên giao dịch tại New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones tiếp tục lập kỷ lục ngày thứ 2 liên tiếp, trong khi Nasdaq và S&P 500 đồng loạt giảm điểm dưới áp lực từ cổ phiếu công nghệ. Cụ thể, Dow Jones tăng 0,67%, lên 52.016,57 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,55%, xuống 7.512,44 điểm, trong khi chỉ số Nasdaq Composite giảm 1,15%, xuống 26.382,81 điểm, sau khi ghi nhận mức tăng mạnh trong phiên trước đó.

PHƯƠNG NAM