Bền bỉ hành trình nhân ái vì cộng đồng

Giá trị cốt lõi của hoạt động nhân đạo không chỉ thể hiện ở vật chất hỗ trợ mà còn ở tính kịp thời, đúng đối tượng. Một phần quà đúng lúc có thể giúp một gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn; một suất học bổng có thể giữ lại ước mơ đến trường cho học sinh nghèo; một giọt máu cho đi có thể cứu sống một con người. Để làm được điều này, Hội Chữ thập đỏ TPHCM đã bám sát cơ sở, trực tiếp nắm bắt từng hoàn cảnh cụ thể để có giải pháp trợ giúp lâu dài.

Gieo niềm tin để đổi thay cuộc đời

Cuối tháng 4 vừa qua, trong dịp phát động Tháng nhân đạo năm 2026, bà Nguyễn Ngọc Anh (66 tuổi, ngụ phường Bình Tiên) vui mừng khi được tham gia mua sắm hàng hóa miễn phí từ phiếu mua hàng do Hội Chữ thập đỏ TPHCM trao tặng. Với số tiền trên phiếu, bà Ngọc Anh chọn mua nhu yếu phẩm cần thiết hàng ngày cho gia đình.

Trao phiếu mua sắm đến người khó khăn trong Tháng Nhân đạo năm 2026. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Theo bà Ngọc Anh, đây là sự động viên rất kịp thời, tiếp sức bà và người chồng bị tai biến trong lúc khó khăn. Dịp Tết Nguyên đán 2026, vợ chồng bà Ngọc Anh cũng nhận được sự chăm lo thiết thực từ Hội Chữ thập đỏ, nhờ đó chồng bà có chi phí điều trị bệnh và trong nhà có được những phần quà tết ấm áp.

Gia đình bà Ngọc Anh là một trong hàng triệu người nhận được sự trợ sức từ các hoạt động nhân đạo trong thời gian qua. Không chỉ tổ chức các hoạt động cứu trợ khẩn cấp nhằm giúp người dân vượt qua thời điểm khó khăn nhất, trong những năm gần đây, công tác nhân đạo đang dần chuyển mạnh từ “hỗ trợ khẩn cấp” sang “hỗ trợ phục hồi và phát triển sinh kế bền vững”. Cách làm này giúp người có hoàn cảnh khó khăn có thể tự đứng vững hơn bằng chính sức lao động và điều kiện của mình, có thêm niềm tin để chủ động thay đổi cuộc sống.

Một nghĩa cử nhân đạo được Hội Chữ thập đỏ phường Bình Lợi Trung thực hiện trong nhiều năm qua là công tác trợ táng cho người có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn. Một chiều giữa tháng 4, Chi hội Chữ thập đỏ khu phố 40, phường Bình Lợi Trung nhận được thông tin cụ bà Lê Ngọc Hải (90 tuổi) qua đời. Cụ Hải có gia cảnh khó khăn, sống cùng người cháu trong căn nhà nhỏ xập xệ, chật chội ở con hẻm nhỏ. Cuộc sống mưu sinh vất vả, cháu cụ Hải không có đủ chi phí tổ chức mai táng cho cụ. Vậy là Hội Chữ thập đỏ phường Bình Lợi Trung đã cùng Ban bảo trợ từ thiện Bác Ái nhanh chóng đến tận nơi thăm hỏi hoàn cảnh gia đình, hỗ trợ toàn bộ kinh phí tang sự cho cụ Hải (hơn 37 triệu đồng).

Thời gian qua, công tác xã hội nhân đạo được các cấp Hội Chữ thập đỏ TPHCM triển khai sâu rộng với nhiều phong trào và mô hình có sức lan tỏa mạnh mẽ: “Tết Nhân ái”, “Tháng Nhân đạo”, cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “Siêu thị 0 đồng”, “Chợ nhân đạo”, “Chợ 0 đồng”, chương trình “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật”, “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn”… Mục tiêu xuyên suốt của Hội Chữ thập đỏ TPHCM là đảm bảo mỗi công trình, phần việc đều mang lại giá trị thiết thực, giúp người khó khăn có cơ hội vươn lên, ổn định cuộc sống.

Những đóng góp thầm lặng

Công tác nhân đạo thời gian qua không chỉ được đo bằng thời gian mà còn được vun đắp bằng quá trình bền bỉ của lòng nhân ái. Xuất phát từ tinh thần trách nhiệm và trái tim nhân hậu, nhiều căn bếp thiện nguyện đang hiện diện ở các địa phương, từ khu nhà trọ công nhân, bệnh viện đến vùng biển khó khăn, lặng lẽ góp phần giữ nhịp sẻ chia trong cộng đồng.

Người lao động nghèo được mua sắm tết miễn phí trong những ngày cuối năm từ chương trình "Chợ nhân đạo". ẢNH: THÁI PHƯƠNG

Đều đặn mỗi tháng một lần, căn bếp nhỏ của bà Đào Thị Liên (66 tuổi, ngụ ấp Bình Đức, xã Ngãi Giao, TPHCM) lại đỏ lửa từ sáng sớm. Cùng nhóm Tri ân Bình Đức, bà Liên chuẩn bị hơn 200 suất cơm miễn phí mang đến cho người bệnh tại Bệnh viện Tâm thần Bà Rịa - Vũng Tàu. Mỗi đợt nấu dù trị giá chỉ khoảng 7 triệu đồng, nhưng các phần ăn vẫn đủ thịt, cá, rau xanh và trái cây. “Nhìn người bệnh cầm hộp cơm xúc động nói lời cảm ơn, tôi thấy cực mấy cũng đáng”, bà Liên chia sẻ. Là người thường được nhận phần cơm từ nhóm bà Liên, ông Ng.H.T. (một người bệnh đang điều trị tại bệnh viện) bày tỏ, những suất cơm nóng giúp ông cảm thấy được quan tâm, sẻ chia trong lúc bệnh tật.

Không chỉ ở Bệnh viện Tâm thần Bà Rịa - Vũng Tàu, tại ấp Hồng Lan (xã Ngãi Giao), “Bếp cơm chay 0 đồng” cũng đã duy trì hoạt động suốt gần 4 năm qua. Thành lập từ tháng 9-2022, đến nay nhóm thiện nguyện (do ông Lê Sĩ Hải phụ trách nhóm) đã tổ chức 98 đợt nấu ăn miễn phí cho người bệnh và người nhà người bệnh tại các bệnh viện. Mỗi lần, nhóm chuẩn bị khoảng 300 suất ăn, trị giá gần 5 triệu đồng.

Một số kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2022-2026: - Trao tặng hơn 616.100 suất quà tết với tổng trị giá hơn 320 tỷ đồng - Hơn 1,2 triệu lượt người được trợ giúp trong “Tháng Nhân đạo” - Xây dựng 310 căn nhà Chữ thập đỏ với tổng trị giá hơn 21 tỷ đồng - Tổ chức 251 phiên chợ nhân đạo, chợ 0 đồng, siêu thị 0 đồng, trợ giúp hơn 156.000 lượt người - Hơn 282 tỷ đồng chăm sóc sức khỏe, sơ cấp cứu ban đầu cho hơn 2,3 triệu lượt người - Trao tặng gần 8 triệu suất ăn cho người bệnh và người khó khăn - Kịp thời sơ cứu hơn 16.290 trường hợp tại cộng đồng - Tiếp nhận hơn 1,4 triệu đơn vị máu. THÁI PHƯƠNG

Cùng với đó, Hội Chữ thập đỏ tại các bệnh viện còn có nhiều chương trình chăm lo thiết thực người bệnh, như mô hình “Hệ sinh thái hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn” tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Đây là một mô hình vòng tròn khép kín, chủ động chăm lo người bệnh một cách toàn diện từ lúc bước chân vào bệnh viện cho đến khi xuất viện trở về nhà. Hay Hội Chữ thập đỏ Bệnh viện Nhân dân 115 đã triển khai mô hình 4 không: “không nơi cư trú; không người thân; không tài chính; không có giấy tờ tùy thân”, từ đó đã giúp được hàng trăm trường hợp tìm được người thân và tái hòa nhập xã hội.

Một nghĩa cử cao đẹp trong phong trào nhân đạo tại TPHCM được lan tỏa là phong trào hiến máu tình nguyện. Là người có số lần tham gia hiến máu lên đến 131 lần, ông Nguyễn Hòa (ngụ phường Hòa Hưng) là một trong những bông hoa đẹp trong vườn hoa nhân ái của phong trào hiến máu tình nguyện. Theo Trung tâm hiến máu nhân đạo TPHCM, hàng năm thành phố tiếp nhận khoảng 338.000 đến hơn 400.000 đơn vị máu. Riêng trong nhiệm kỳ qua, toàn thành phố tiếp nhận hơn 1,4 triệu đơn vị máu, trị giá hơn 422 tỷ đồng, từ đó đáp ứng 100% nhu cầu máu của thành phố và hỗ trợ các tỉnh miền Tây Nam bộ. Ngoài ra, nhiều hoạt động trợ sức vượt tầm quốc gia như vận động hỗ trợ nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sau động đất năm 2023; hỗ trợ nhân dân Cuba năm 2025… cũng được Hội Chữ thập đỏ TPHCM triển khai thực hiện.

Theo đại diện Hội Chữ thập đỏ TPHCM, nhiệm kỳ 2022-2026 ghi dấu bước phát triển toàn diện của Hội Chữ thập đỏ TPHCM cả về quy mô tổ chức, chất lượng hoạt động và năng lực điều phối nguồn lực. Việc hợp nhất thành công tổ chức Hội trên địa bàn được mở rộng sau sáp nhập đã tạo nền tảng quan trọng để Hội bước vào giai đoạn phát triển mới với tinh thần Nhân ái - Chuyên nghiệp - Hiện đại - Lan tỏa, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu trợ giúp nhân đạo của cộng đồng.

Hôm nay 29-5, tại Hội trường TPHCM diễn ra phiên chính thức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ nhiệm kỳ 2022-2026; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031. Với chủ đề “Phát huy truyền thống nhân ái, nghĩa tình; xây dựng Hội Chữ thập đỏ thành phố vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, vì cộng đồng an toàn, nhân ái và phát triển bền vững”, đại hội có sự tham dự của lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; đại diện các sở, ngành, đoàn thể; Hội Chữ thập đỏ 33 tỉnh, thành phố cùng 257 đại biểu chính thức. Trong phiên trù bị diễn ra vào chiều 28-5, các đại biểu đã được nghe báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022-2026; góp ý văn kiện Đại hội; hiệp thương bầu Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII.

