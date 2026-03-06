Đạo diễn Luk Vân chuyển hướng làm phim tâm linh

Chiều 6-3, tại TPHCM đạo diễn Luk Vân và ê-kíp chính thức giới thiệu dự án điện ảnh tiếp theo mang tên Bus: Chuyến xe một chiều. Dàn diễn viên tham gia trong phim gồm: Vĩnh Đam, Á hậu Huỳnh Minh Kiên, Phí Phương Anh, Lê Hoàng Long, Vân Trang... cùng có mặt để giao lưu với các khách mời và giới truyền thông.

Ê-kíp đoàn phim "Bus: Chuyến xe một chiều" tại buổi ra mắt. Ảnh: VĂN TUẤN

Chia sẻ tại sự kiện, đạo diễn Luk Vân cho biết, bộ phim sẽ xoay quanh một “chuyến xe” khá đặc biệt, chở những linh hồn còn vương vấn chưa hoàn thành ý nguyện và giúp họ thực hiện những điều chưa thể làm được trước khi bước sang thế giới bên kia.

Cô chia sẻ, bản thân khi chọn chủ đề này cũng xuất phát từ băn khoăn của mình từ khi còn nhỏ: khi con người qua đời thì linh hồn sẽ đi đâu? Từ những trăn trở ấy, cô muốn thực hiện bộ phim lần này. Ngoài yếu tố tâm linh, phim cũng đan cài câu chuyện học đường, tuổi trẻ.

Điểm đặc biệt của dự án, bối cảnh chính của phim là một chiếc xe buýt, xuất phát từ chính những trải nghiệm cá nhân của đạo diễn gắn liền với phương tiện di chuyển này. Từng chứng kiến rất nhiều những câu chuyện xảy ra trên xe buýt, cô nảy ra ý tưởng lấy chiếc xe làm bối cảnh trung tâm của phim.

Luk Vân chuyển hướng sang thể loại mới ở dự án điện ảnh thứ 5. Ảnh: VĂN TUẤN

Theo tiết lộ của Luk Vân, ban đầu dự án này được cô kết hợp cùng với một đàn anh trong nghề. Tuy nhiên, vì lý do sức khỏe của đàn anh, cuối cùng cô thực hiện dự án một mình và vẫn quyết tâm đưa bộ phim này đi đến cuối cùng.

Điều đặc biệt hơn, tác phẩm này cũng đến vào thời điểm cô trăn trở liệu mình có tiếp tục làm phim hay không sau một vài lùm xùm.

Bus: Chuyến xe một chiều đánh dấu sự kết hợp của hầu hết các gương mặt trẻ lần đầu lấn sân điện ảnh.

Vĩnh Đam có vai chính điện ảnh đầu tiên trong phim, trước cả dự án "Thỏ ơi!!". Ảnh: ĐPCC

Vĩnh Đam - người vừa gây ấn tượng với vai nam chính trong Thỏ ơi!! của Trấn Thành cũng được Luk Vân lựa chọn. Anh tiết lộ, dù ra mắt sau nhưng đây mới là dự án đánh dấu lần chạm ngõ điện ảnh đầu tiên của mình.

Theo Vĩnh Đam, vì Trấn Thành là người rất cầu toàn, chỉn chu nên quá trình làm việc anh phải tập trung và cố gắng nhiều hơn. Trong khi đó, khi hợp tác với đạo diễn Luk Vân bản thân chủ đề bộ phim và nhân vật có nhiều điểm tương đồng với mình nên việc hóa thân gần gũi và dễ dàng hơn.

Luk Vân cho biết, thời điểm chọn Vĩnh Đam cô chưa biết đến anh và hoàn toàn đánh giá dựa trên thực lực, ngoại hình phù hợp với vai diễn.

Một điều khá tình cờ, trong quá trình casting chính Huỳnh Minh Kiên - người được giao đảm nhận vai nữ chính cũng chính là bạn trợ diễn cho Vĩnh Đam trong vòng casting trực tiếp. Cô là nàng hậu tiếp theo lấn sân diễn xuất sau một số người đẹp gần đây như: Thiên Ân, Lương Thùy Linh, Tiểu Vy...

Bus: Chuyến xe một chiều được gắn nhãn T16 (dành cho khán giả từ 16 tuổi trở lên) do MOWO Film sản xuất và Lotte Cinema phát hành, dự kiến chính thức ra rạp vào 20-3.

VĂN TUẤN