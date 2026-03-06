Chiều 6-3, tại Trường Đại học An ninh nhân dân (phường Linh Xuân, TPHCM) diễn ra Lễ giới thiệu ấn phẩm "Đổi mới, kiến tạo, hội nhập, phát triển" của đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; lãnh đạo một số đơn vị Bộ Công an, trường đại học.

Ấn phẩm "Đổi mới, kiến tạo, hội nhập, phát triển" có dung lượng hơn 900 trang. Ảnh: QUỲNH YÊN

Ấn phẩm Đổi mới, kiến tạo, hội nhập, phát triển (NXB Chính trị Quốc gia Sự thật) tuyển chọn hơn 50 bài phát biểu, bài viết, trả lời phỏng vấn... của đồng chí Nguyễn Tấn Dũng.

Với dung lượng hơn 900 trang, cuốn sách phản ánh rõ nét tư duy chiến lược, tầm nhìn toàn diện và kiên định chỉ đạo quyết liệt của người đứng đầu Chính phủ trong suốt hai nhiệm kỳ (2006 - 2016) về đổi mới, kiến tạo, hội nhập và phát triển, vì mục tiêu lý tưởng cao đẹp của Đảng, vì lợi ích quốc gia, dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng tặng sách cho Trường Đại học An ninh nhân dân. Ảnh: QUỲNH YÊN

Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng ký tặng sách cho các đại biểu. Ảnh: QUỲNH YÊN

Phát biểu tại buổi lễ, PGS-TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, cho rằng, nội dung cuốn sách của nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có giá trị lý luận và tổng kết thực tiễn sâu sắc, phản ánh sinh động một giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt trong tiến trình đổi mới, hội nhập và phát triển của Việt Nam.

Cuốn sách giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu sâu sắc hơn về các cơ hội và thách thức đan xen của công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, những thành tựu to lớn của đất nước trong công cuộc đổi mới, đặc biệt là tầm nhìn chiến lược và định hướng phát triển đất nước nhanh, bền vững, phấn đấu thực hiện mục tiêu xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh...

PGS-TS Vũ Trọng Lâm trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xuất bản sách lý luận, chính trị của Đảng và Nhà nước” đến đồng chí Nguyễn Tấn Dũng. Ảnh: QUỲNH YÊN

Trước đó, vào năm 2024, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật đã xuất bản bộ sách Nguyễn Tấn Dũng tuyển tập, gồm 6 tập với gần 6.000 trang. Nhân dịp này, PGS-TS Vũ Trọng Lâm thay mặt NXB Chính trị Quốc gia Sự thật trao tặng đồng chí Nguyễn Tấn Dũng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xuất bản sách lý luận, chính trị của Đảng và Nhà nước”.

QUỲNH YÊN