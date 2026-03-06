Phim nhận 9 đề cử Oscar 2026 sắp ra rạp Việt

Sentimental Value (tựa Việt: Căn nhà ký ức ), đối thủ nặng ký trên đường đua Oscar 2026 vừa xác nhận sẽ ra rạp Việt từ ngày 20-3.

Phim xoay quanh Gustav, một đạo diễn nổi tiếng đã rời xa gia đình trong nhiều năm. Khi ông bất ngờ quay trở lại với dự án điện ảnh mới, quá khứ giữa ông và hai cô con gái bắt đầu trỗi dậy.

Stellan Skarsgård - ứng viên nặng ký hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Oscar 2026 trong phim. Ảnh: ĐPCC

Nhân vật chính trong phim - người cha do diễn viên Stellan Skarsgård thủ vai là một nghệ sĩ tài năng nhưng có nhiều khiếm khuyết trong đời sống gia đình. Ông mong muốn thực hiện một bộ phim mới như một cách đối diện với quá khứ và tìm cơ hội hàn gắn với các con. Tuy nhiên, chính dự án này lại khiến những vết thương cũ bị khơi lại.

Poster chính thức của phim tại thị trường Việt Nam không chỉ gây ấn tượng với bố cục tĩnh lặng, giàu ý nghĩa mà còn giới thiệu dàn diễn viên chính là những tên tuổi đình đám: Renate Reinsve, Stellan Skarsgård, Elle Fanning và Inga Ibsdotter Lilleaas.

Trong khi đó, trailer phim lại cho thấy nhiều khoảnh khắc căng thẳng giữa các nhân vật. Những cuộc tranh luận giữa cha và con, cùng sự giằng xé nội tâm của từng người cho thấy mối quan hệ gia đình trong phim phức tạp hơn vẻ ngoài.

Bộ phim vừa dữ dội nhưng cũng hứa hẹn đầy cảm xúc. Ảnh: ĐPCC

Một điểm đáng chú ý trong trailer là sự xuất hiện của nhân vật Rachel do Elle Fanning thủ vai. Sự xuất hiện của cô tạo nên nhiều thay đổi trong câu chuyện và khiến mối quan hệ giữa các nhân vật trở nên căng thẳng hơn.

Trước khi ra mắt khán giả Việt Nam, Sentimental Value đã nhận được sự quan tâm lớn từ giới phê bình quốc tế. Phim giành 9 đề cử Oscar 2026, ở những hạng mục danh giá: gồm: Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc, Nữ diễn viên chính xuất sắc, Nam/Nữ diễn viên phụ xuất sắc, Kịch bản gốc, Phim quốc tế xuất sắc, Dựng phim.

Trước đó, phim ra mắt lần đầu tại Cannes Film Festival và nhanh chóng trở thành một trong những tác phẩm nổi bật của liên hoan phim năm đó. Giải Grand Prix được trao cho bộ phim như một sự ghi nhận đối với cách kể chuyện tinh tế, kịch bản giàu chiều sâu tâm lý và diễn xuất ấn tượng của dàn diễn viên.

Tính đến nay, phim đã nhận được tổng cộng 216 đề cử tại các giải thưởng điện ảnh với 74 chiến thắng.

Nhiều nhà phê bình đánh giá Sentimental Value là một tác phẩm điện ảnh mang tính cá nhân mạnh mẽ. Trong bộ phim này, đạo diễn Joachim Trier tiếp tục khám phá những chủ đề quen thuộc trong sự nghiệp của mình như ký ức, gia đình, nghệ thuật và sự cô đơn trong đời sống hiện đại.

Phim do June và Galaxy Studio phát hành, chính thức ra rạp từ ngày 20-3.

HẢI DUY