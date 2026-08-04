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VN-Index tiến sát 1.780 điểm, cổ phiếu PNJ tăng trần phiên thứ 2

SGGPO

VN-Index tiếp tục tăng điểm trong phiên thứ hai liên tiếp kể từ đầu tuần dù thanh khoản suy giảm.

Chứng khoán ngày 4-8 tăng phiên thứ 2 kể từ đầu tuần
Chứng khoán ngày 4-8 tăng phiên thứ 2 kể từ đầu tuần

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 4-8 tiếp tục tăng điểm với động lực chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu trụ.

Cụ thể, bộ 3 cổ phiếu Vingroup tăng mạnh (VHM tăng 3,31%, VIC tăng 2,35%, VRE tăng 4,76%) đã đóng góp khoảng 14 điểm trong hơn 14 điểm tăng của VN-Index.

Ngoài ra, cổ phiếu PNJ tiếp tục tăng trần phiên thứ 2 lên 35.450 đồng/cổ phiếu, dư mua giá trần gần 1,24 triệu cổ phiếu nhưng trắng bên bán.

Dù bộ 3 cổ phiếu nhà Vingroup góp gần như toàn bộ số điểm tăng của VN-Index nhưng sắc xanh vẫn chiếm ưu thế trên thị trường.

Ngoài cổ phiếu Vingroup, phần lớn cổ phiếu bất động sản cũng tăng tích cực: PDR tăng 2,54%, NVL tăng 1,9%, TCH tăng 1,23%; KBC, DXG, KHG, BCM, DIG, NLG… tăng gần 1%.

Nhóm cổ phiếu tài chính bao gồm chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm có sự phân hóa nhưng cổ phiếu tăng nhiều hơn cổ phiếu giảm: HDB tăng 2,69%, STB tăng 3,64%, MBB tăng 1,67%, TPB tăng 1,04%, LPB tăng 1,51%, VIX tăng 3,73%... Ngược lại, VCB giảm 1,32%, TCB giảm 1%; BID, VIB, ACB, SHB, TCX, NAB… giảm gần 1%.

Nhóm cổ phiếu tiêu dùng, công nghiệp cũng giao dịch tích cực, nhiều cổ phiếu tăng mạnh: DGW tăng trần, BAF tăng 3,27%; DPG tăng trần, GEX tăng 6,42%, VSC tăng 4,58%, GEE tăng 3,24%...

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 14,39 điểm (0,82%) lên 1.777,23 điểm với 175 mã tăng, 140 mã giảm và 53 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng tăng 7,13 điểm (2,55%) lên 286,41 điểm với 56 mã tăng, 69 mã giảm và 66 mã đứng giá. Thanh khoản giảm, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE hơn 18.100 tỷ đồng, giảm 1.200 tỷ đồng so với phiên trước. Tính chung cả sàn HNX thì thanh khoản cũng chỉ gần 18.700 tỷ đồng.

Khối ngoại mua ròng phiên thứ 4 liên tục trên sàn HOSE với tổng giá trị mua ròng gần 918 tỷ đồng. Top 3 cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất là VHM hơn 438 tỷ đồng, VNM gần 284 tỷ đồng và MBB gần 172 tỷ đồng.

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NHUNG NGUYỄN

Từ khóa

Cổ phiếu PNJ KHG Vingroup VHM TCX TCH MBB DPG BAF BCM

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