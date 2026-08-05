Thị trường nghiêng về sắc đỏ, PNJ nối dài chuỗi tăng trần

VN-Index bất ngờ đảo chiều về cuối phiên trước áp lực chốt lời của nhà đầu tư sau 2 phiên tăng mạnh trước đó.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 5-8 khép lại trong sắc đỏ dù trong phiên VN-Index có thời điểm tăng hơn 13 điểm, lên cao nhất 1.790 điểm và duy trì trong sắc xanh phần lớn thời gian giao dịch.

Bất chấp thị trường nghiêng về sắc đỏ trước áp lực chốt lời, cổ phiếu PNJ vẫn tăng trần phiên thứ 3 liên tục, lên 37.900 đồng/cổ phiếu, dư mua giá trần gần 2,43 triệu cổ phiếu và trắng bên bán.

Trong khi đó, nhóm cổ phiếu tài chính bao gồm ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm đồng loạt giảm: STB giảm 1,21%, LPB giảm 1,49%, VCB giảm 1,17%, ABB giảm 1,91%, TCX giảm 2,58%, ORS giảm 1,4%, VCI giảm 1,6%, VCK giảm 1,75%; HDB, MBB, VPB, SSB, SSI… giảm gần 1%.

Nhóm cổ phiếu tài chính gồm ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm đồng loạt giảm

Các nhóm cổ phiếu công nghiệp, tiêu dùng, dầu khí cũng nghiêng về sắc đỏ nhiều hơn.

Riêng nhóm cổ phiếu bất động sản có sự phân hóa nhưng cổ phiếu tăng nhiều và mạnh hơn: bộ 3 cổ phiếu Vingroup đồng loạt tăng (VHM, VIC và VRE tăng gần 1%), NVL tăng 3,73%, VPI tăng 2,36%, AGG tăng 1,32%. Ngược lại: KBC, TCH, NLG, PDR, DXG giảm gần 1%.

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 0,77 điểm (0,04%) còn 1.776,46 điểm với 189 mã giảm, 125 mã tăng và 57 mã đứng giá. Ngược lại, chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 7,18 điểm (2,51%) lên 293,59 điểm với 47 mã tăng, 74 mã giảm và 63 mã đứng giá. Áp lực chốt lời mạnh khiến thanh khoản tăng, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE gần 20.500 tỷ đồng, tăng 2.400 tỷ đồng so với phiên trước. Tính chung cả sàn HNX, thanh khoản đạt 21.300 tỷ đồng.

Trong khi nhà đầu tư trong nước chốt lời, khối ngoại vẫn nối dài chuỗi mua ròng phiên thứ 5 liên tục trên sàn HOSE với tổng giá trị mua ròng hơn 586 tỷ đồng. Top 3 cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất là VHM gần 384 tỷ đồng, VIC gần 148 tỷ đồng và MBB hơn 123 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN