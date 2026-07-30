VN-Index tăng gần 40 điểm, cổ phiếu PNJ đi ngược thị trường

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 30-7 bật tăng mạnh ngay từ đầu phiên bất chấp thị trường chứng khoán thế giới giảm mạnh sau quyết định giữ nguyên lãi suất của FED. Dòng tiền chủ động mua cổ phiếu giá lên giúp thanh khoản cải thiện rõ rệt, sắc xanh nhanh chóng lan tỏa toàn thị trường. Thậm chí, sắc tím cũng đã xuất hiện ở hầu hết các nhóm ngành.

Nhóm cổ phiếu tài chính bao gồm ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm tăng mạnh góp phần kéo đà phục hồi VN-Index. Trong đó, nhóm cổ phiếu chứng khoán được mệnh danh là “hoa tiêu” thị trường bứt phá với nhiều cổ phiếu tăng trần và sát trần: VIX, VCK, CTS tăng kịch biên độ; VPX tăng 5,18%, TCX tăng 5,05%, FTS tăng 6,07%... Bên cạnh đó, nhóm ngân hàng bật tăng mạnh, nhiều cổ phiếu tăng trên 3%: BID tăng 5,08%, SHB tăng 4,91%, TCB tăng 3,17%, OCB tăng 3,5%, VCB tăng 3,48%...

Nhóm cổ phiếu bất động sản cũng nghiêng về sắc xanh, trong đó nhiều cổ phiếu tăng mạnh: VRE tăng trần, VHM tăng 5,64%, CEO tăng 4,46%, NLG tăng 4,11%, PDR tăng 3,04%...

Các nhóm cổ phiếu khác như: công nghiệp, tiêu dùng, nguyên vật liệu, dầu khí… cũng tăng mạnh mẽ. Nhiều cổ phiếu trong các nhóm này cũng tăng kịch trần: VSC, GEX, MST, PVT, GEL, FRT…

Riêng cổ phiếu PNJ vẫn giảm, chốt phiên giảm 0,8% còn 32.500 đồng/cổ phiếu.

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 39,98 điểm (2,35%) lên 1.744,66 điểm với 277 mã tăng (trong đó có 19 mã tăng trần), chỉ 58 mã giảm và 33 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng tăng 3,37 điểm (1,34%) lên 275,05 điểm với 98 mã tăng, 46 mã giảm và 49 mã đứng giá.

Thanh khoản cải thiện, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE gần 20.300 tỷ đồng, tăng 5.900 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản đạt khoảng 21.200 tỷ đồng, tăng 6.200 tỷ đồng so với phiên trước.

Thêm điểm tích cực là khối ngoại đã quay lại mua ròng trên sàn HOSE 452 tỷ đồng, cắt đứt chuỗi bán ròng 7 phiên liền trước. Top 3 cổ phiếu được mua mạnh nhất là VIX gần 195 tỷ đồng, VNM gần 158 tỷ đồng và MSN hơn 105 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN