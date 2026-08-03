Thị trường chứng khoán tháng 8: Xác suất tăng điểm cao nhưng vẫn cần thận trọng

Theo thống kê của các công ty chứng khoán, trong 6 năm gần đây, VN-Index đều tăng điểm trong tháng 8.

Nhiều công ty chứng khoán (CTCK) dự báo xác suất thị trường tăng điểm trong tháng 8 ở mức cao. Ảnh: HUY TÙNG

Tìm điểm cân bằng trên 1.725 điểm

VN-Index khép lại tuần giao dịch cuối tháng 7 với diễn biến phục hồi tích cực, tăng gần 50 điểm so với tuần trước và đóng cửa tại 1.735,78 điểm. Trong khi đó, HNX-Index giảm 1,74 điểm, xuống 271,25 điểm.

Nhiều công ty chứng khoán nhận định VN-Index có thể bước vào giai đoạn tích lũy quanh vùng 1.725 điểm để hấp thụ áp lực chốt lời, trước khi hướng tới vùng 1.770-1.800 điểm.

CTCK Thiên Việt (TVS) dự báo chỉ số cần tích lũy trong vùng 1.720-1.730 điểm. Nhà đầu tư có thể gia tăng tỷ trọng tại những doanh nghiệp có triển vọng tăng trưởng lợi nhuận tích cực và định giá hấp dẫn.

CTCK Vietcombank (VCBS) kỳ vọng VN-Index giữ vững vùng hỗ trợ 1.730-1.750 điểm và tiếp tục hồi phục. Theo VCBS, dòng tiền vẫn luân chuyển giữa các nhóm ngành, tạo nền tảng cho xu hướng đi lên. Nhà đầu tư có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh để giải ngân vào nhóm ngân hàng và chứng khoán.

CTCK Vietcap (VCSC) cho rằng nhịp điều chỉnh hiện tại chủ yếu nhằm củng cố xu hướng hồi phục. VN-Index có thể rung lắc quanh vùng hỗ trợ 1.700-1.720 điểm trước khi hướng đến vùng 1.770-1.800 điểm.

CTCK Bảo Việt (BVSC) nhận định chỉ số sẽ tích lũy trên mốc 1.725 điểm sau khi gặp áp lực chốt lời tại vùng 1.760-1.765 điểm. Nhà đầu tư được khuyến nghị hạn chế mua đuổi, ưu tiên giải ngân từng phần khi thị trường điều chỉnh về vùng 1.720-1.730 điểm và kiểm soát chặt việc sử dụng đòn bẩy.

Xác suất tăng điểm tháng 8 ở mức cao

Theo thống kê của các công ty chứng khoán, trong 6 năm gần đây, VN-Index đều tăng điểm trong tháng 8, với mức tăng bình quân khoảng 3,9% - cao nhất trong các tháng của năm.

Trong báo cáo triển vọng thị trường chứng khoán tháng 8, CTCK MB (MBS) dự báo xác suất thị trường tăng điểm khoảng 80%. Sau nhịp điều chỉnh hơn 250 điểm, tương đương khoảng 13% so với đỉnh gần nhất, VN-Index đã trở về vùng định giá hấp dẫn, tạo dư địa hồi phục.

Ngoài yếu tố mùa vụ, thị trường còn được hỗ trợ bởi nhiều động lực như kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI xem xét nhiều dự án luật quan trọng liên quan đến đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản; FTSE Russell dự kiến công bố danh mục cổ phiếu trước kỳ nâng hạng vào ngày 21-8; cùng xu hướng khối ngoại giảm bán ròng và quay lại mua cổ phiếu vốn hóa lớn.

P/E dự phóng của VN-Index hiện khoảng 11,8 lần, thấp hơn mức bình quân 5 năm. Nếu loại trừ ảnh hưởng của nhóm cổ phiếu Vingroup, định giá thị trường còn hấp dẫn hơn. MBS khuyến nghị một số cổ phiếu đáng chú ý trong tháng 8 gồm VHM, VCB, TCB, STB, FPT, GMD và PHP.

Bà Lê Thị Hằng, Trưởng phòng Kinh doanh CTCK VPBank (VPBS), đánh giá thị trường vẫn duy trì xu hướng tích cực nhưng có thể xuất hiện các nhịp rung lắc mạnh. Áp lực chốt lời sau giai đoạn hồi phục là diễn biến bình thường; các nhịp điều chỉnh với thanh khoản giảm sẽ tạo cơ hội cơ cấu danh mục sang doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt.

Các chuyên gia CTCK LPB (LPBS) khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn chỉ nên giải ngân thăm dò khi thanh khoản cải thiện và tuân thủ nguyên tắc cắt lỗ. Với nhà đầu tư trung hạn, khả năng lan tỏa dòng tiền sang nhóm cổ phiếu ngoài nhóm vốn hóa lớn sẽ quyết định tính bền vững của nhịp hồi phục.

Ông Phạm Lưu Hưng, Kinh tế trưởng kiêm Giám đốc Trung tâm Phân tích và Tư vấn đầu tư SSI Research, nhận định việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5%-3,75% không gây bất ngờ. Tuy nhiên, áp lực lạm phát vẫn hiện hữu và diễn biến lãi suất của FED từ tháng 9 đến tháng 12-2026 cần được theo dõi vì có thể tác động đến tỷ giá, dòng vốn quốc tế trong giai đoạn Việt Nam hướng tới nâng hạng thị trường.

Dù vậy, động lực chính của chứng khoán Việt Nam vẫn đến từ các yếu tố nội tại như tăng trưởng tín dụng, đầu tư công, sự phục hồi của bất động sản và cải cách thể chế.

Ông Phan Tấn Nhật, Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường CTCK SHB (SHS), cho biết tại vùng đáy ngắn hạn quanh 1.650 điểm, tổng vốn hóa thị trường đạt khoảng 382 tỷ USD, tương đương 74% GDP năm 2025.

Nếu loại trừ nhóm cổ phiếu Vingroup, vốn hóa thị trường còn khoảng 290 tỷ USD, với P/E khoảng 10,3 lần và P/B 1,52 lần, tương đương các vùng tạo đáy trong những giai đoạn khủng hoảng trước. Nhiều doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt và tăng trưởng cao hiện giao dịch ở mức P/E 4-8 lần, trong khi P/B xuống thấp nhất trong nhiều năm.

Theo ông Nhật, khi định giá trở lại vùng hấp dẫn, áp lực giải chấp hạ nhiệt và các yếu tố vĩ mô tiếp tục tích cực, thị trường có nền tảng phục hồi, bất chấp diễn biến giảm điểm của nhiều thị trường chứng khoán quốc tế.

“VN-Index đang từng bước vượt qua giai đoạn điều chỉnh sâu. Trong kịch bản tích cực, chỉ số có thể hồi phục để kiểm định vùng 1.770-1.800 điểm. Xa hơn, với triển vọng tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp, nền kinh tế duy trì đà phục hồi và kỳ vọng Việt Nam được nâng hạng, vùng 1.650 điểm nhiều khả năng trở thành đáy của chu kỳ đầu tư trong 6-12 tháng tới”, ông Nhật nhận định.

30 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức, mức cao nhất 100% Trong tuần giao dịch từ ngày 3 đến 7-8, có 30 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức và thưởng cổ phiếu, trong đó mức cao nhất lên tới 100%. CTCP Cơ khí Phổ Yên (FBC) chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 100%, tương đương 10.000 đồng/cổ phiếu. CTCP Vinhomes (VHM) trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 100%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt, cổ phiếu và phát hành thêm của các doanh nghiệp trên 3 sàn HOSE, HNX và UPCoM trong tuần từ ngày 3 đến 7-8

NHUNG NGUYỄN