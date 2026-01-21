ĐBSCL: Nhộn nhịp sản xuất khô cá, tôm dịp Tết

Còn chưa đầy một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ, đây là khoảng thời gian cao điểm các làng nghề làm khô cá, tôm ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tất bật thu mua nguyên liệu, tẩm ướp, phơi khô, chế biến, đóng gói, phục vụ thị trường Tết.

Khô cá khoai, đặc sản nổi tiếng nhất làng nghề làm khô ven biển Cái Đôi Vàm, xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau. ẢNH: TẤN THÁI

Không khí làm việc tại các làng nghề nhộn nhịp hẳn lên, trên khắp các sân phơi, giàn phơi cá, tôm được dựng kín, người dân tất bật sơ chế và mang đi phơi nắng để kịp cung ứng cho thị trường Tết. Theo người dân tại các làng nghề, dịp tết năm nay, giá các loại khô tăng không nhiều, trong khi đó sản lượng tăng cao gấp đôi trở lên so với ngày thường.

Tại làng nghề làm khô ven cửa biển Cái Đôi Vàm - nơi nổi tiếng nhất với khô cá khoai (xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau), ông Huỳnh Thanh Sang cho biết, tranh thủ những ngày nắng tốt, ngay từ sáng sớm, các thành viên trong gia đình đưa các loại cá khoai, cá rún, dứa… đã muối sẵn ra phơi. Thời điểm này, nắng đều giúp cá khô nhanh, giữ được vị thơm ngon và chất lượng. Sản lượng tiêu thụ tăng hơn gấp đôi so với những tháng trước.

Tôm khô, một trong những đặc sản của tỉnh Cà Mau được tiêu thụ mạnh trong dịp Tết Nguyên đán. ẢNH: TẤN THÁI

Chế biến tôm sú khô nguyên vỏ (sản xuất tại Hợp tác xã Ba khía Đầm Dơi, xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau) được tiêu thụ mạnh, giá bán dịp Tết lên đến 1,5 triệu đồng/kg (loại lớn). ẢNH: TẤN THÁI

Với lợi thế bờ biển dài, nhiều đảo, tỉnh An Giang từ lâu được nhiều người biết đến với nghề làm cá khô, tôm khô biển. Những sản phẩm như cá nhồng, khô cá chỉ vàng, tôm khô, mực khô... trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh, được nhiều người ưa chuộng mỗi dịp Tết. Tại cơ sở thu mua hải sản Thắng Vàng (đặc khu Thổ Châu, tỉnh An Giang), chị Nguyễn Kim An cùng các thành viên trong gia đình tất bật đưa lượng lớn cá nhồng, cá sụn ra phơi nắng. Số cá này trước đó được gia đình thu mua từ các ghe đánh bắt rồi làm kỹ, tẩm ướp gia vị.

“Bên cạnh cá tươi thì việc phơi nắng là điều kiện quan trọng để cá sáng, đẹp mắt. Để tạo hương vị riêng thêm một ít muối, tiêu, đường cho đậm đà. Tết này, cơ sở dự kiến làm khoảng 100kg khô cá, trong đó chủ yếu là các loại khô cá nhồng ướp ngọt với tiêu, đường; giá bán dịp Tết từ 200.000 đến 220.000 đồng/kg”, chị Kim An thông tin.

Chị Nguyễn Kim An (ấp Bãi Ngự, đặc khu Thổ Châu, tỉnh An Giang) phơi cá nhồng trên bè. ẢNH: NAM KHÔI

Khô cá nhồng ướp ngọt với tiêu, đường là món mà nhiều người ở đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) và du khách rất ưa chuộng. ẢNH: NAM KHÔI

Cùng thời điểm này, “thủ phủ” cá khô xã Phú Thọ (tỉnh Đồng Tháp) cũng nhộn nhịp không kém với mùi thơm đặc trưng của khô cá lóc và cá sặc bổi truyền thống.

Từ sáng sớm, các nhân công đã tất bật với các công đoạn đánh vảy, xẻ cá và tẩm ướp theo bí quyết riêng để đảm bảo hương vị đặc trưng. Theo các hộ sản xuất, lượng đơn đặt hàng năm nay tăng khoảng 15-20% so với năm ngoái, đặc biệt là phân khúc quà biếu cao cấp.

Làng cá khô xã Phú Thọ (Đồng Tháp) tất bật chạy nước rút cho Tết Bính Ngọ 2026. ẢNH: NGỌC PHÚC

Bà Đoàn Thị Ngọc Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Đại (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, làng nghề cá khô Bình Thắng trên địa bàn xã đang bước vào cao điểm sản xuất nhộn nhịp nhất trong năm. Làng nghề cá khô Bình Thắng đã được công nhận là làng nghề truyền thống từ năm 2007, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Làng nghề cá khô Bình Thắng (tỉnh Vĩnh Long) vào vụ. ẢNH: TÍN HUY

Làng nghề tập trung vào các loại khô biển truyền thống như cá đù, chỉ vàng hay mực một nắng. ẢNH: TÍN HUY

Khô cá chỉ vàng được sơ chế và cho lên giàn để phơi nắng. ẢNH: TÍN HUY

Người dân khu vực cửa biển Trần Đề (TP Cần Thơ) làm cá khô bán dịp Tết Nguyên đán. ẢNH: TUẤN QUANG

TẤN THÁI-NAM KHÔI-NGỌC PHÚC-TÍN HUY-TUẤN QUANG