Để hồ sơ chậm trễ phải xin lỗi người dân, doanh nghiệp

Chiều 30-3, UBND TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính TPHCM năm 2022 và triển khai công tác cải cách hành chính năm 2023.

Đến dự có các đồng chí: Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Khảo sát vẫn còn ý kiến chưa hài lòng

Tại hội nghị, ông Nguyễn Đình Tuệ, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM cho rằng, kết quả cải cách hành chính (CCHC) của TPHCM hiệu quả chưa rõ rệt và chưa tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

Trong đó, phần lớn người dân và doanh nghiệp vẫn chưa thể làm các thủ tục hành chính (TTHC) qua mạng mà vẫn phải thuê dịch vụ. Một số lĩnh vực và thủ tục còn nhiều ách tắc cần giải quyết đó là thủ tục dự án đầu tư, cấp giấy phép xây dựng, xây dựng công trình sản xuất nông nghiệp trên đất nông nghiệp, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm…

Đánh giá về mức độ hài lòng của người dân và tổ chức, bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM thông tin thêm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức khảo sát, lấy kiến người dân và tổ chức được thực hiện trên cơ sở đơn vị tư vấn độc lập.

Theo đó đã thực hiện 9.862 cuộc phỏng vấn thành công qua điện thoại (tăng 35,2% so với năm 2021). Trong đó có 3.378 cuộc lấy ý kiến về 18 sở, ban, ngành và 6.484 cuộc lấy ý kiến về các quận, huyện và TP Thủ Đức. Ngoài ra, còn phương pháp lấy ý kiến thông qua khảo sát trực tiếp người dân thực hiện thủ tục hành chính ở phường, xã, thị trấn, kết quả đã phỏng vấn thành công 6.474 cuộc.

Qua kết quả khảo sát cho thấy, mức độ hài lòng chung của người dân và tổ chức đều tăng so với năm 2021. Đây là kết quả đáng ghi nhận cho những nỗ lực cải thiện công tác CCHC của TPHCM. Bên cạnh đó, ghi nhận một vài ý kiến người dân và doanh nghiệp chưa cảm thấy hài lòng. Trong đó, ở một số nơi còn TTHC chưa rõ ràng, tinh gọn; thái độ, chuyên môn của cán bộ công chức chưa cao.

Trước ý kiến này, ông Nguyễn Duy Tân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM nhìn nhận, công tác CCHC của TPHCM vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Trong đó, một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức vẫn chưa thực hiện hết tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ cũng tác động đến kết quả CCHC của Thành phố. Trong đó, một bộ phận cán bộ có thái độ giao tiếp với người dân chưa chuẩn mực, gây phiền hà cho người dân.

Vì vậy, ngoài các giải pháp nâng cao chỉ số CCHC, năm 2023, Sở Nội vụ TPHCM nghiên cứu, tham mưu UBND TPHCM xem xét hạ mức đánh giá, xếp loại gắn với chi thu nhập tăng thêm đối với thủ trưởng các đơn vị không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chức trách, nhiệm vụ gây ảnh hưởng đến kết quả chỉ số CCHC của TPHCM.

Cùng với đó, tập trung tham mưu nâng cao hiệu quả cải cách chế độ công vụ một cách toàn diện trên cơ sở đề án đẩy mạnh cải cách công vụ công chức giai đoạn 2022 - 2027. Đồng thời, đẩy mạnh phân cấp quản lý; sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với công tác kiểm tra, giám sát, để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các tổ chức, cá nhân thực hiện không đúng hoặc sai thẩm quyền.

Cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số

Về giải quyết TTHC trong lĩnh vực đất đai, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở TN-MT TPHCM cho biết, sở mở rộng triển khai thí điểm áp dụng phần mềm VBDLIS cho hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai TPHCM.

Hiện nay hệ thống đang hoạt động ổn định, đảm bảo yêu cầu về quản lý cơ sở dữ liệu và xử lý TTHC thuộc lĩnh vực đất đai trên môi trường số. Ngoài ra, hiện nay toàn bộ hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai đã thực hiện liên thông thuế điện tử với tất cả các Chi cục thuế khu vực, quận huyện, TP Thủ Đức.

Về một số sản phẩm nổi bật trong chuyển đổi số và xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh, bà Võ Thị Trung Trinh, Phó Giám đốc Sở TT-TT TPHCM cho biết, Thành phố đã triển khai và ra mắt Hệ thống thông tin giải quyết TTHC với quy mô toàn TPHCM.

Hệ thống được triển khai đồng bộ, liên thông và thống nhất tất cả quận huyện, TP Thủ Đức và các sở ban ngành. Đồng thời, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống định danh người dân và Cơ sở dữ liệu dân cư Quốc gia nhằm cung cấp thông tin và tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức có nhu cầu giải quyết các TTHC một cách nhanh chóng.

Ngoài ra, TPHCM đã công bố và đưa vào hoạt động Hệ thống theo dõi việc xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân thông qua Tổng đài 1022. Hệ thống này giúp lãnh đạo Thành phố và các đơn vị có thể tra cứu, giám sát từng kiến nghị. Đồng thời theo dõi chất lượng, tình hình xử lý phản ánh kiến nghị, kịp thời ra quyết định điều hành nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực tư pháp, TPHCM là địa phương đầu tiên trong cả nước hoàn thành số hóa 4 loại sổ hộ tịch: sổ đăng ký kết hôn, sổ đăng ký khai sinh, sổ đăng ký khai tử và sổ đăng ký nhận cha, mẹ, con, với tổng số khoảng 12 triệu hồ sơ.

Ngoài ra, TPHCM từng bước xây dựng hệ thống đô thị thông minh với nhiều giải pháp như: quản lý giao thông, giám sát môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, cải thiện chất lượng dịch vụ y tế, giáo dục và du lịch…

Kích thích tinh thần năng động, sáng tạo

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan nhìn nhận, Thành phố chưa hài lòng với kết quả về chỉ số CCHC, vẫn còn những tồn tại, hạn chế, điểm yếu kém. Trong đó, TPHCM công khai tiến độ giải quyết TTHC còn chậm so với quy định.

Người dân và doanh nghiệp còn gặp khó khăn trong quá trình giải quyết TTHC. Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức có tâm lý e ngại đề xuất, đùn đẩy trách nhiệm, không dám làm trước những việc pháp luật còn chồng chéo, chưa quy định đầy đủ.

Từ đó, Phó Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các sở ban ngành, địa phương tự soi rọi lại và nỗ lực vượt lên để làm tốt hơn, vì mục tiêu phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đồng thời nhấn mạnh, CCHC vẫn là vấn đề trọng tâm, trong đó hoạt động hiệu quả công vụ là trọng yếu. TPHCM sẽ tạo điều kiện và kích thích tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung của đội ngũ cán bộ.

Trên cơ sở đó, Phó Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu cán bộ phải nâng cao trách nhiệm thực thi và tham mưu trong công vụ.

"Việc gì đã rõ thì làm ngay, chưa rõ mạnh dạn hiến kế, vướng phải kiến nghị lên cấp trên", Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan nhấn mạnh và lưu ý thêm đối với người đứng đầu, lãnh đạo quản lý các sở ban ngành, địa phương phải nêu gương, có tinh thần quyết tâm, quyết liệt, mạnh dạn đổi mới, năng động sáng tạo. Trong đó, ông khuyến khích việc gì đúng phải quyết liệt làm cho tới, việc gì chưa đúng vận dụng làm cho đúng, việc gì chưa có quy định thì phải kiến nghị.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu, phải đi xin lỗi người dân và doanh nghiệp nếu giải quyết hồ sơ chậm trễ, gây ảnh hưởng lớn đến họ. Vì vậy thời gian tới, ông yêu cầu khẩn trương rà soát, có giải quyết khắc phục nhanh chóng các hồ sơ còn tồn đọng hiện nay.

Một yêu cầu khác, đó là mở rộng các TTHC đủ điều kiện giải quyết trong ngày và chú trọng đơn giản hóa TTHC, đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC; xây dựng và đưa vào vận hành kho dữ liệu dùng chung, phát triển hệ sinh thái dữ liệu mở.

Dịp này, Chủ tịch UBND TPHCM đã quyết định tặng bằng khen cho 8 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cải cách hành chính năm 2022.

Tại hội nghị, TPHCM công bố thứ hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2022. Theo đó, Sở Tư pháp xếp hạng 1 về chỉ số cải cách hành chính trong khối sở, ban, ngành; UBND quận Bình Tân xếp hạng 1 trong khối UBND TP Thủ Đức và các quận huyện.

Nhận hơn 1,5 triệu hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM cho biết, lĩnh vực cấp căn cước công dân (CCCD), tài khoản định danh điện tử, tính đến ngày 15-3, Công an TPHCM đã thu nhận 1.529.253/5.822.070 hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân. Đến nay Công an TPHCM đã thu nhận được 7.125.428 hồ sơ cấp CCCD, truyền dữ liệu về Bộ Công an là 6.953.112 hồ sơ; đã nhận 6.010.200 thẻ CCCD và đã trả cho người dân 5.998.741 thẻ CCCD theo quy định nhằm tạo thuận lợi cho người dân trong giao dịch dân sự và giải quyết thủ tục hành chính. Hiện nay có 100% các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đã triển khai tiếp nhận thông tin khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng thẻ CCCD gắn chip.