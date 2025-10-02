Thách thức an ninh mạng trong thời đại AI

Sau sự cố mất an toàn thông tin tại Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia (CIC), trên mạng xã hội gần đây xuất hiện nhiều thông tin “lộ dữ liệu” tại các cơ quan, tổ chức khác. Những tin này nhanh chóng thu hút người xem và nhanh chóng lan truyền trên các hội nhóm, diễn đàn, nhắm đến nhiều lĩnh vực quan trọng như năng lượng, ngân hàng, vận tải, giao hàng…

Sau khi tiến hành xác minh, đặc biệt kiểm tra cấu trúc trường thông tin và dữ liệu mẫu, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) nhận thấy đây là các tin giả, không có cơ sở thực tế. Tuy nhiên, do một bộ phận người dùng thiếu hiểu biết tiếp tục chia sẻ, bình luận về những nội dung này càng làm gia tăng sự nhiễu loạn thông tin.

Theo ông Vũ Ngọc Sơn, Trưởng Ban Công nghệ NCA, những tin giả về lộ dữ liệu khiến các cơ quan, tổ chức liên quan phải tiêu tốn nhiều công sức để kiểm tra, xác minh, gây lãng phí nguồn lực và tài nguyên. Việc lan truyền tin giả không chỉ gây tác động tức thời mà còn để lại hệ lụy lâu dài, ảnh hưởng đến niềm tin của người dân. NCA đề nghị người dùng internet cùng chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, nói không với tin giả; tuyệt đối không chia sẻ, lan truyền các thông tin chưa được kiểm chứng từ nguồn chính thống…

Trong bối cảnh công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển mạnh mẽ, tác động trực tiếp đến mọi lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội, vấn đề an ninh mạng cũng đối mặt nhiều thách thức hơn. Theo Trung tướng Nguyễn Minh Chính, Phó Chủ tịch Thường trực NCA (nguyên Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an), AI đã thâm nhập sâu vào mọi lĩnh vực, từ kinh tế, xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến chủ quyền trong không gian số…

Các hình thức AI-as-a-Service (AI dưới dạng dịch vụ) đã được tội phạm mạng lợi dụng để tạo mã độc, làm giả giọng nói, khuôn mặt, văn bản… nhằm lừa đảo, tấn công mạng, xâm nhập hệ thống dữ liệu, thậm chí gây bất ổn an ninh, phá hoại uy tín tổ chức, doanh nghiệp. Trung tướng Nguyễn Minh Chính cho rằng, trong không gian mạng, dữ liệu là “tài nguyên”, thuật toán là “quyền lực” và AI đã trở thành “vũ khí mềm” mang sức mạnh định hình thực tại. Nếu không được bảo vệ đúng cách, chính các hệ thống AI có thể bị lợi dụng gây tổn hại nghiêm trọng về kinh tế, xã hội và an ninh quốc gia.

Bảo đảm an ninh mạng cho AI phải là cấu phần mặc định ngay từ khâu thiết kế - vận hành - kiểm soát. Chỉ khi được bảo vệ vững chắc, AI mới có thể thực sự phát huy giá trị vì con người, vì sự phát triển an toàn và tự chủ của đất nước. Trung tướng Nguyễn Minh Chính nhận định: “Phát triển AI không chỉ là một nhiệm vụ KH-CN, mà còn là bài toán chính trị, chiến lược và đạo đức. Nếu làm tốt, Việt Nam có thể vừa tận dụng được sức mạnh vô hạn của AI, vừa chủ động ứng phó với các thách thức”.

TRẦN LƯU