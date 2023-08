Đề nghị sửa Luật Điện lực, xóa bù chéo giá

Theo tờ trình, do điện là loại hàng hóa thiết yếu, việc điều chỉnh giá điện chịu nhiều sức ép của dư luận và có thể gây ảnh hưởng lớn tới tình hình kinh tế vĩ mô, nên việc quyết định điều chỉnh giá bán lẻ điện cần có tính pháp lý cao hơn so với quy định hiện hành để đảm bảo sự thống nhất trong điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ. Do đó, Bộ Công thương đề nghị cần sửa quy định về thẩm quyền ban hành cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện theo hướng Chính phủ ban hành nghị định, thay vì Thủ tướng ban hành quyết định như hiện nay.

Bộ Công thương cũng đề nghị xây dựng cơ chế giá điện sát thị trường, xóa bỏ bù chéo giữa các nhóm khách hàng, vùng, miền. Bộ Công thương sẽ phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng quy định liên quan đến các loại giá điện, cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện phù hợp với các quy định tại Luật Giá (sửa đổi). Nhằm thực hiện thị trường bán lẻ điện cạnh tranh (dự kiến từ năm 2025), cần sửa đổi Luật Điện lực để luật hóa các quy định, phân tách các khâu phân phối điện (mang tính độc quyền tự nhiên) với khâu kinh doanh bán lẻ điện (mang tính cạnh tranh).