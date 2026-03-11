Đề nghị truy tố đối tượng lừa nhận tiền chạy vào ngành công an

Nguyễn Hữu Hiệp (43 tuổi, trú tại tỉnh Hưng Yên) đưa ra thông tin gian dối là có thể xin cho người khác vào ngành công an, nhằm chiếm đoạt tiền của bị hại.

Ngày 11-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Quảng Ninh) đã hoàn tất kết luận điều tra, đồng thời chuyển hồ sơ tới viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Hữu Hiệp về tội lừa đảo “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Hữu Hiệp. Ảnh: CÔNG AN TỈNH QUẢNG NINH

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2014 đến năm 2020, do không có việc làm ổn định, Nguyễn Hữu Hiệp đã đưa ra thông tin gian dối, tự nhận mình tên là Nguyễn Tuấn Anh, công tác tại Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hưng Yên) và có khả năng xin được cho con trai của ông Đ.T.D. (trú tại phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh) vào lực lượng công an. Hiệp đã nhận số tiền 700 triệu đồng từ ông D. để lo công việc rồi chiếm đoạt sử dụng cá nhân.

Căn cứ tài liệu điều tra, cuối năm 2025, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Hiệp về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

GIA KHÁNH