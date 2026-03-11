Xử phạt 2 người có hành vi xuyên tạc, xúc phạm lãnh đạo TP Hải Phòng

2 người ở TP Hải Phòng vừa bị xử phạt vi phạm hành chính do đăng tải thông tin có nội dung xuyên tạc, xúc phạm lãnh đạo TP Hải Phòng.

Đối tượng làm việc với cơ quan công an. Ảnh: CACC

Chiều 11-3, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05, Công an TP Hải Phòng) thông tin, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt 2 trường hợp đăng tải bình luận xuyên tạc, xúc phạm lãnh đạo thành phố trên không gian mạng.

Trước đó, PA05 Công an TP Hải Phòng đã phát hiện 2 tài khoản mạng xã hội Facebook đăng tải bình luận có nội dung xuyên tạc, xúc phạm danh dự lãnh đạo thành phố ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Quá trình xác minh, PA05 Công an TP Hải Phòng đã làm rõ chủ tài khoản là L.V.T. (43 tuổi, trú tại xã Nam An Phụ, TP Hải Phòng) và L.V.T. (57 tuổi, trú tại phường Tân Hưng, TP Hải Phòng).

Làm việc với cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình là vi phạm pháp luật, cam kết sẽ không đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Căn cứ quy định của pháp luật, PA05 Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với các cá nhân vi phạm với tổng số tiền 15 triệu đồng về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.

