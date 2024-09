Để tiết kiệm điện trở thành thói quen hằng ngày

Phát biểu tổng kết cuộc thi, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên cho biết, đã có hơn 500 tác phẩm của các tác giả trên khắp mọi miền đất nước gửi về tham dự cuộc thi “Tiết kiệm điện thành thói quen” trong 3 tháng. Điều này cho thấy sức hấp dẫn của cuộc thi và sự quan tâm tới đề tài rất thiết thực trong cuộc sống từ đông đảo độc giả - những khách hàng thân thiết của ngành điện.

So với cuộc thi "Tiết kiệm điện thành thói quen" mùa đầu tiên, ở lần thứ 2 này, Ban tổ chức nhận thấy không chỉ số lượng bài dự thi gửi về nhiều mà chất lượng các tác phẩm cũng được nâng lên rõ rệt, ghi nhận nhiều nhân vật “siêu tiết kiệm điện” rất đặc biệt, các tập thể và nhân vật đều có cách tiết kiệm “không đụng hàng”.

Đặc biệt cuộc thi năm nay có 2 nhân vật nhận giải nhân vật truyền cảm hứng trong bài "Chuyện bà Ngát xóm tôi tiết kiệm điện" của tác giả Phạm Thị Hường (TP Hà Nội) và bài "Cô Tư Lan xóm tôi" của tác giả Nguyễn Thắm (tỉnh Đồng Nai).

“Không dừng lại ở những hồi ức đẹp, sáng kiến hay, mô hình tiết kiệm điện hiệu quả, cuộc thi năm nay còn đưa ra nhiều kinh nghiệm về an toàn sử dụng điện, cách xử lý các thiết bị nhằm kéo giảm lượng điện năng tiêu thụ. Từ 112 bài viết đặc sắc được tuyển chọn vào chung khảo, Ban tổ chức đã tập hợp in thành cuốn sách, góp phần lan tỏa “Tiết kiệm điện thành thói quen” đến mọi nhà”, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cho biết.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực TPHCM Phạm Quốc Bảo thông tin, cuộc thi đã đóng góp rất lớn vào kết quả thực hiện tiết kiệm điện của thành phố. Tính đến hết tháng 8-2024, sản lượng điện tiết kiệm toàn thành phố đạt 480,32 triệu kWh, chiếm 2,36% so với sản lượng điện thương phẩm, tỷ lệ tiết kiệm cao hơn so với cùng kỳ năm 2023 là 0,19% và cao hơn so với chỉ tiêu tiết kiệm Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao là 0,36%.