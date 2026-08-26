Đến sáng 26-8, còn 3.746 ngôi nhà bị ngập trong lũ

Theo cơ quan thường trực về phòng chống thiên tai, đến sáng 26-8, thời tiết cải thiện hơn những ngày trước, song hậu quả do mưa lũ vẫn còn tại một số địa phương ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ.

Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai thông tin, hiện còn 3.746 nhà bị ngập, tăng 723 nhà so với báo cáo ngày 25-8. Trong đó, Bắc Ninh có 1.525 nhà, Lạng Sơn 1.080 nhà và Hà Nội 762 nhà...

2.823 hộ dân còn bị chia cắt do đường vào khu dân cư bị ngập. Các địa phương sử dụng xuồng để vận chuyển lương thực, thực phẩm đến những khu vực bị chia cắt.

Lực lượng chức năng dùng xuồng tiếp cận các điểm ngập, tiếp ứng nhu yếu phẩm cho người dân thuộc xã Tràng Định (tỉnh Lạng Sơn). Ảnh: CÔNG AN XÃ TRÀNG ĐỊNH

Tình hình giao thông cũng chưa được khắc phục hoàn toàn. Hiện còn 401 điểm sạt lở, ngập úng gây ách tắc giao thông, tập trung tại Lạng Sơn và Bắc Ninh. Một số điểm sạt lở khác xảy ra tại Phú Thọ, Thanh Hóa và Cao Bằng.

Theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đến 19 giờ ngày 25-8, các đơn vị điện lực đã cấp điện trở lại cho 177.025 khách hàng, tương đương 92% tổng số khách hàng bị ảnh hưởng. Trong đó, Quảng Ninh và Thái Nguyên hoàn thành khôi phục cấp điện cho toàn bộ khách hàng.

Cập nhật đến sáng 26-8, hệ thống điện ở khu vực Đông Bắc bộ còn 10.640 khách hàng mất điện, trong đó Lạng Sơn 5.854 khách hàng, Bắc Ninh 4.121 khách hàng, Hải Phòng 543 khách hàng...

Ngành điện lực khắc phục sự cố mất điện tại vùng ngập lụt ở tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, những trường hợp chưa được cấp điện trở lại hiện tập trung chủ yếu tại Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình và Nghệ An. Theo kế hoạch, trong ngày 26-8, ngành điện sẽ nỗ lực khôi phục điện cho các trường hợp còn bị ảnh hưởng ở Lạng Sơn và Bắc Ninh.

Công nhân điện lực nỗ lực khắc phục sự cố sau đợt mưa lớn tại tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai cũng báo cáo, tính từ khi hoàn lưu bão số 4 và mưa lớn gây ảnh hưởng (22-8) đến nay, thiên tai làm 2 người chết tại tỉnh Lạng Sơn, 3 người bị thương tại Hà Nội, Sơn La và Quảng Ninh.

Mưa gió kéo dài 3 ngày liên tiếp gây ngập, lụt ở nhiều địa phương. Đến sáng 26-8, cơ quan chức năng tổng hợp có 24.204ha lúa, hoa màu bị ngập, ảnh hưởng. Trong đó, Bắc Ninh 8.478ha, Lạng Sơn 4.130ha và Hà Nội 3.490ha...

Đường 241B thuộc các xã Phú Cát và Kiều Phú (TP Hà Nội) ngập khi nước sông Tích lên cao sau 3 ngày mưa liên tục. Ảnh: ĐỨC MẠNH

Thiên tai cũng làm 210 con gia súc, 7.448 con gia cầm chết và gây thiệt hại 1.027ha diện tích nuôi trồng thủy sản. Các địa phương vẫn đang tiếp tục rà soát, cập nhật thiệt hại và triển khai khắc phục hậu quả.

PHÚC VĂN