Gặp mặt, tri ân cán bộ hưu trí TAND Tối cao khu vực phía Nam

Ngày 26-8, tại TPHCM, TAND Tối cao tổ chức gặp mặt cán bộ hưu trí khu vực phía Nam nhân Kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TAND (13-9-1945 – 13-9-2026). Tại buổi gặp mặt, Phó Chánh án TAND Tối cao Phạm Quốc Hưng bày tỏ lòng biết ơn trước những đóng góp của các thế hệ cán bộ đi trước đối với sự nghiệp bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân và giữ gìn kỷ cương phép nước.

Buổi gặp mặt do đồng chí Phạm Quốc Hưng, Phó Chánh án TAND Tối cao, Chánh án TAND TPHCM, chủ trì.

Phó Chánh án TAND Tối cao kiêm Chánh án TAND TPHCM Phạm Quốc Hưng chủ trì buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Phạm Quốc Hưng chia sẻ về những bước phát triển mới của Tòa án trong giai đoạn cải cách tư pháp, xây dựng Tòa án điện tử, nâng cao chất lượng xét xử; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp của các cán bộ lão thành đối với sự phát triển của ngành.

Các đại biểu cùng xem video khái quát những mốc son lịch sử cùng những thành tựu nổi bật của ngành tòa án trong tiến trình đổi mới và hội nhập

Ông Nguyễn Sơn, nguyên Phó Chánh án TAND Tối cao, Trưởng ban Liên lạc cán bộ hưu trí TAND Tối cao, cho biết Ban Liên lạc cán bộ hưu trí quy mô toàn quốc được thành lập nhằm chăm lo đời sống cho cán bộ hưu trí trên cả nước. Ban Liên lạc định kỳ tổ chức gặp mặt ít nhất 1 lần/năm, cùng các hoạt động thăm hỏi, kết nối nghĩa tình.

Tại chương trình, các đại biểu cùng xem video khái quát những mốc son lịch sử và thành tựu nổi bật của ngành tòa án trong tiến trình đổi mới, hội nhập.

Ông Quảng Đức Tuyên, nguyên Phó Chánh án TAND Cấp cao tại TPHCM phát biểu tại buổi gặp mặt

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, nguyên Phó Chánh án TAND Cấp cao tại TPHCM Quảng Đức Tuyên xúc động nhắc lại những năm tháng gian khó khi đi xét xử lưu động cách đây khoảng 20 năm. Ông bày tỏ tin tưởng thế hệ cán bộ trẻ ngày càng bản lĩnh, giỏi chuyên môn, ứng dụng công nghệ thành thạo, ban hành những bản án thuyết phục, hợp lòng dân.

“Chúng tôi cảm thấy vô cùng tự hào và đặt trọn niềm tin vào sự nghiệp đổi mới của Ngành”, ông Quảng Đức Tuyên nói.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi gặp mặt

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo TAND Tối cao, đồng chí Phạm Quốc Hưng cùng đại diện Ban Liên lạc trao tặng những phần quà tri ân đến các đồng chí nguyên lãnh đạo và cán bộ hưu trí TAND Tối cao khu vực phía Nam.

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PHƯƠNG LOAN