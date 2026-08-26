Phát hiện nhiều mộ tập thể liệt sĩ gần Thành cổ Quảng Trị

Ngày 26-8, Đội 584, Phòng chính trị, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đã tìm kiếm, quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ tại 2 vị trí gần di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị.

Trong đó, 1 mộ liệt sĩ tại khu phố Như Lệ và 1 mộ tập thể có 2 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Trí Bưu, đều thuộc phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.

Đội 584 quy tập hài cốt liệt sĩ tại phường Quảng Trị. Ảnh: XUÂN DIỆN

Theo thông tin ban đầu, hài cốt liệt sĩ tại khu phố Như Lệ được phát hiện ở độ sâu khoảng 0,8m, còn nằm trong tăng, được gói và buộc bằng dây thông tin. Mặc dù phần xương đã phân hủy, song răng còn đảm bảo chất lượng để phục vụ giám định ADN. Các di vật kèm theo gồm tăng, dây thông tin và cúc áo.

Tại khu vực Trí Bưu, hài cốt liệt sĩ xáo trộn trong gạch đá còn nhiều xương vụn, xương ống chân, bàn chân, răng và nhiều di vật.

Căn cứ vào hiện trạng và di vật, số lượng xương, kết luận đây là mộ tập thể có 2 hài cốt liệt sĩ bị bom đánh xáo trộn trong hầm.

Tính đến chiều 26-8, tại phường Quảng Trị, Đội 584 đã quy tập được 20 hài cốt liệt sĩ.

Cụ thể, tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Thạch Hãn quy tập 6 hài cốt; khu phố Trí Bưu 13 hài cốt liệt sĩ (trong đó có 2 hài cốt liệt sĩ riêng lẻ và 4 mộ tập thể có 11 hài cốt liệt sĩ); khu phố Như Lệ 1 hài cốt.

Đội 584 quy tập hài cốt liệt sĩ tại phường Quảng Trị. Ảnh: XUÂN DIỆN

Hiện các hài cốt liệt sĩ được đưa về quàn tại Đội 584. Đội 584 tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng đang mở rộng phạm vi tìm kiếm các hài cốt liệt sĩ tại khu vực các khu vực thuộc phường Quảng Trị.

VĂN THẮNG - XUÂN DIỆN