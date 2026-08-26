Xã hội

An Giang và tỉnh Kép (Campuchia) tiếp tục hợp tác quy tập hài cốt liệt sĩ

SGGPO

Ngày 26-8, tại tỉnh Kép (Vương quốc Campuchia), Ban Chuyên trách tỉnh An Giang phối hợp Ban Chuyên trách tỉnh Kép tổ chức Lễ ký kết hợp tác tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia giai đoạn XXVI (mùa khô 2026-2027).

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Đại diện Ban Chuyên trách 2 tỉnh An Giang và Kép ký kết biên bản hợp tác giai đoạn XXVI (mùa khô 2026-2027). ẢNH: PHƯƠNG VŨ

Theo nội dung ký kết, Đội K92 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang) phối hợp chính quyền, lực lượng chức năng và nhân dân tỉnh Kep khảo sát, xác minh thông tin, tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Ban Chuyên trách tỉnh Kep vận động cán bộ, lực lượng vũ trang và người dân cung cấp thông tin về các phần mộ, hài cốt liệt sĩ Việt Nam trên địa bàn; tổ chức lực lượng dẫn đường, bảo vệ và tạo điều kiện để Đội K92 thực hiện nhiệm vụ.

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Trao kinh phí hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam cho Ban Chuyên trách tỉnh Kep

Tại lễ ký kết, ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, bày tỏ cảm ơn sự hỗ trợ của chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Kép; đồng thời, mong muốn tỉnh Kép tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ thu thập thông tin và xác định vị trí, để công tác tìm kiếm đạt kết quả cao nhất.

Dịp này, Chính phủ Việt Nam hỗ trợ Ban Chuyên trách tỉnh Kép 20.000 USD phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2026-2027.

Thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia, từ năm 2.000 đến nay, các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở tỉnh An Giang đã tìm kiếm, quy tập hơn 4.410 hài cốt liệt sĩ tại 6 tỉnh của Campuchia.

Riêng tại tỉnh Kep, Đội K92 quy tập 91 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 12 hài cốt được tìm thấy trong mùa khô 2025-2026.

TẤN THÁI

Từ khóa

hài cốt liệt sĩ An Giang tỉnh Kép mùa khô 2026-2027

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