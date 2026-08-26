Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu: Từng bước hình thành kho dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ

Chiều 26-8, tại TPHCM, Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Trung tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; cùng lãnh đạo các Tổng cục, các Cục thuộc Bộ Quốc Phòng, lãnh đạo các tỉnh, thành phố có liên quan công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: MẠNH THẮNG

Xác định “Nghĩa trang tạm” là một hướng tìm kiếm quan trọng

Tham luận tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo Quân khu 7 về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cho biết, ngay từ đầu năm 2026, đặc biệt khi triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Quân khu đã thành lập Tổ giúp việc chuyên trách, rà soát toàn bộ các trận đánh, chiến dịch trên địa bàn.

Trên cơ sở đó, các cơ quan chức năng phân tích, xác định những khu vực có khả năng còn mộ liệt sĩ để giao địa phương khảo sát, tổ chức hội thảo và xây dựng kế hoạch tìm kiếm. Qua rà soát hàng ngàn thông tin, Quân khu 7 xác định 82 nguồn thông tin trọng điểm liên quan hơn 40.000 liệt sĩ.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm cho biết, Quân khu 7 đã phối hợp các trường đại học, đơn vị chuyên môn ứng dụng công nghệ hiện đại trong khảo sát tại Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM), xã Minh Đức (TP Đồng Nai) và một số địa bàn tỉnh Tây Ninh. Đồng thời, công tác vận động nhân dân, cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử cung cấp thông tin tiếp tục được đẩy mạnh. Quân khu cũng tiếp nhận khoảng 2,5 triệu trang tài liệu do các tổ chức quốc tế chuyển giao để nghiên cứu, sàng lọc, xác minh.

Đến ngày 21-8-2026, Quân khu 7 hoàn thành lấy mẫu tại 58/58 nghĩa trang liệt sĩ, thu 40.629 mẫu, đạt 100% kế hoạch và vượt tiến độ 9 tháng; trong đó 30.652 mẫu đủ điều kiện. Quân khu 7 kiến nghị Bộ Quốc phòng tiếp tục hỗ trợ chuyến bay để vận chuyển khoảng 12.500 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ ra các trung tâm giám định ADN; đồng thời cho phép tổ chức truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm phát biểu tham luận. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Từ thực tiễn triển khai tại địa bàn Quân khu 9, Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon, Phó Chính ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 9 cho biết, một trong những kinh nghiệm quan trọng là xác định các “nghĩa trang tạm” như một hướng tìm kiếm trọng điểm.

Qua nhiều năm chiến tranh, trên địa bàn đồng bằng sông Cửu Long hình thành nhiều nghĩa trang tạm. Dù đã trải qua các đợt cất bốc, vẫn có khả năng một số trường hợp chưa được quy tập đầy đủ. Đây là những “địa chỉ lịch sử” cần tiếp tục tập trung khai thác, xác minh.

Quân khu 9 cũng xác định yêu cầu tập trung lực lượng, tránh dàn trải; phân loại địa bàn thành từng nhóm để tổ chức tìm kiếm phù hợp, đồng thời tăng cường phối hợp giữa các Đội K chuyên trách với lực lượng lâm thời của địa phương.

Lãnh đạo Quân khu 9 kiến nghị Bộ Quốc phòng và Ban Chỉ đạo quốc gia tiếp tục hoàn thiện cơ chế chia sẻ, kết nối, khai thác các nguồn dữ liệu về liệt sĩ, đơn vị, địa bàn chiến đấu, mộ liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ; đồng thời quan tâm đầu tư, hỗ trợ phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác khảo sát, tìm kiếm.

Ứng dụng khoa học, trí tuệ nhân tạo trong phân tích hồ sơ

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, từ khi Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được phát động, nhiệm vụ này đã tạo thành phong trào có sức lan tỏa sâu rộng, nhận được sự quan tâm của toàn xã hội. Tuy nhiên, kết quả đạt được vẫn còn khoảng cách so với mục tiêu tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ của Chiến dịch.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng trao quà tặng các lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Ảnh: MẠNH THẮNG

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, là mệnh lệnh từ trái tim, là trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, nhân dân và các Anh hùng liệt sĩ.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương khắc phục triệt để những hạn chế, tập trung rút kinh nghiệm trên 3 vấn đề lớn. Trước hết là trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy và người đứng đầu.

“Ở đâu lãnh đạo, chỉ huy, người đứng đầu quan tâm chỉ đạo, điều hành quyết liệt thì ở đó công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được triển khai bài bản, có bước đột phá, đạt hiệu quả cao”, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu nhấn mạnh.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, nhất là cựu chiến binh tham gia cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Mọi nguồn tin phải được khảo sát, xác minh kỹ lưỡng, bảo đảm đủ căn cứ xác thực trước khi tổ chức tìm kiếm.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu yêu cầu tăng cường thu thập thông tin từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, từng bước hình thành kho dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo để nâng cao tốc độ, độ chính xác trong phân tích hồ sơ. Các đơn vị cần thành lập tổ công tác đến các thôn, bản, nhất là vùng sâu, vùng xa và những khu vực còn nhiều thông tin về hài cốt liệt sĩ, để thu thập, xác minh, kết luận thông tin.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu trao quà tặng các lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Ảnh: MẠNH THẮNG

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng bày tỏ tin tưởng, với trách nhiệm, quyết tâm chính trị cao và lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ, các cơ quan, đơn vị, địa phương sẽ biến khó khăn thành động lực, biến thách thức thành mục tiêu, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và các mục tiêu của Chiến dịch 500 ngày đêm.

Dịp này, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng và Quân khu 7 trao quà tặng đến các lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, gồm các đội quy tập đang làm nhiệm vụ tại Lào, Campuchia và các đội quy tập làm nhiệm vụ trong nước.

THU HOÀI - CẨM NƯƠNG - MẠNH THẮNG