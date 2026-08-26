Thanh Hóa: Sạt lở hơn 160.000m³ đất đá, chia cắt giao thông

Sau nhiều ngày mưa lớn, sáng 26-8, tại xã Tam Chung, tỉnh Thanh Hóa xảy ra sạt lở taluy dương, hơn 160.000m³ đất đá tràn xuống vùi lấp đường, gây chia cắt giao thông. Rất may, sự cố không gây thiệt hại về người.

Video: Hơn 160.000m³ đất đá bên quả đồi sạt lở, gây chia cắt giao thông

Theo UBND xã Tam Chung, khoảng 6 giờ 15 cùng ngày, trên tuyến đường từ xã Mường Lát đi xã Nhi Sơn, đoạn qua bản Cân Tân Hương, xảy ra sạt lở taluy dương. Khối lượng đất đá bước đầu ước hơn 160.000m³, vùi lấp toàn bộ mặt đường dài khoảng 90-100m, rộng khoảng 4m, khiến giao thông qua khu vực bị ách tắc hoàn toàn.

Khối lượng lớn đất đá từ taluy dương sạt lở vùi lấp đoạn đường

Hiện phía trên taluy dương vẫn còn nguy cơ sạt lở. Vụ việc khiến 149 hộ dân, khoảng 645 nhân khẩu ở bản Cân Tân Hương bị chia cắt giao thông.

Ngay sau khi xảy ra sạt lở, xã Tam Chung huy động lực lượng lập rào chắn, đặt biển cảnh báo, hướng dẫn người dân và phương tiện. Đồng thời, xã đề nghị UBND tỉnh cùng các sở, ngành kiểm tra, đánh giá mức độ sạt lở, xác định khối lượng và có phương án xử lý. Kinh phí dự kiến hốt sạt, khắc phục điểm sạt khoảng 6 tỷ đồng.

Hiện trường vụ sạt lở gây chia cắt giao thông

Chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến, bố trí lực lượng trực và kịp thời báo cáo khi có tình huống bất thường.

DƯƠNG QUANG