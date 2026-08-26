Thanh Hóa: Sạt lở hơn 160.000m³ đất đá, chia cắt giao thông

Theo UBND xã Tam Chung, khoảng 6 giờ 15 cùng ngày, trên tuyến đường từ xã Mường Lát đi xã Nhi Sơn, đoạn qua bản Cân Tân Hương, xảy ra sạt lở taluy dương. Khối lượng đất đá bước đầu ước hơn 160.000m³, vùi lấp toàn bộ mặt đường dài khoảng 90-100m, rộng khoảng 4m, khiến giao thông qua khu vực bị ách tắc hoàn toàn.
Hiện phía trên taluy dương vẫn còn nguy cơ sạt lở. Vụ việc khiến 149 hộ dân, khoảng 645 nhân khẩu ở bản Cân Tân Hương bị chia cắt giao thông.
Ngay sau khi xảy ra sạt lở, xã Tam Chung huy động lực lượng lập rào chắn, đặt biển cảnh báo, hướng dẫn người dân và phương tiện. Đồng thời, xã đề nghị UBND tỉnh cùng các sở, ngành kiểm tra, đánh giá mức độ sạt lở, xác định khối lượng và có phương án xử lý. Kinh phí dự kiến hốt sạt, khắc phục điểm sạt khoảng 6 tỷ đồng.
Chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến, bố trí lực lượng trực và kịp thời báo cáo khi có tình huống bất thường.