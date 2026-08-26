TPHCM trình đề xuất chuyển 29 xã thành phường

Trên cơ sở đề xuất của UBND các xã và qua rà soát, đánh giá, thẩm định của các sở, ngành về những tiêu chuẩn thành lập đơn vị hành chính đô thị, 29/54 xã trên địa bàn TPHCM đạt đủ 9/9 tiêu chí để "nâng cấp" thành phường.

UBND TPHCM vừa có tờ trình gửi HĐND TPHCM xem xét, cho ý kiến về Đề án thành lập các phường trên cơ sở nguyên trạng 29 xã trên địa bàn thành phố.

29 xã gồm: An Nhơn Tây, Bà Điểm, Bình Chánh, Bình Hưng, Bình Lợi, Bình Mỹ, Cần Giờ, Củ Chi, Đông Thạnh, Hiệp Phước, Hóc Môn, Hưng Long, Nhà Bè, Phú Hòa Đông, Tân An Hội, Tân Nhựt, Tân Vĩnh Lộc, Thái Mỹ, Vĩnh Lộc, Xuân Thới Sơn, Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Châu Pha, Đất Đỏ, Hồ Tràm, Long Điền, Long Hải, Long Sơn và Ngãi Giao.

TPHCM nhìn từ trên cao. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo quy định về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính, phường phải có quy mô dân số từ 21.000 người trở lên, diện tích tự nhiên từ 5,5km² trở lên; có vị trí, chức năng được xác định trong quy hoạch hoặc định hướng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt là trung tâm tổng hợp hoặc trung tâm chuyên ngành cấp vùng, cấp tỉnh hoặc cấp tiểu vùng trong tỉnh, thành phố; đồng thời có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thành phố hoặc tiểu vùng trong tỉnh, thành phố.

Bên cạnh đó, tỷ lệ quy mô dân số đô thị trên quy mô dân số của đơn vị hành chính phải từ 50% trở lên. Tỷ lệ tổng thu ngân sách địa phương với tổng chi ngân sách trên địa bàn đạt từ 100% trở lên. Tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ trong GRDP đạt từ 70% trở lên. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp từ 70% trở lên.

Phường phải có thu nhập bình quân đầu người/năm cao hơn thu nhập bình quân đầu người/năm của thành phố trong 3 năm gần nhất. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều thấp hơn tỷ lệ hộ nghèo của thành phố trong 3 năm gần nhất.

Theo UBND TPHCM, thành phố hiện có 54 xã. Trên cơ sở đề xuất của UBND các xã và kết quả rà soát, đánh giá, thẩm định của các sở, ngành thành phố về tiêu chuẩn thành lập đơn vị hành chính đô thị, có 29/54 xã đạt đủ 9/9 tiêu chí theo quy định.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã thống nhất chủ trương thành lập đơn vị hành chính đô thị trên địa bàn TPHCM đối với 29 xã đạt đủ 9/9 tiêu chí. Sở Nội vụ TPHCM đã xây dựng Đề án thành lập các phường trên cơ sở nguyên trạng các xã này.

Sau khi thành lập 29 phường, TPHCM không thay đổi về diện tích tự nhiên, dân số và số lượng đơn vị hành chính cấp xã, mà chỉ thay đổi cơ cấu loại hình đơn vị hành chính, giảm 29 xã và tăng 29 phường. Cụ thể, TPHCM sẽ có 168 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 142 phường, 25 xã và 1 đặc khu.

THU HƯỜNG - CẨM NƯƠNG