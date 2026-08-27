Mưa lũ ở miền Bắc: 7.192 hộ dân đã trở về nhà, 559 hộ còn sơ tán

Sau 2-3 ngày tạm ngưng mưa lớn, lũ trên sông Cầu, sông Thương ở miền Bắc đang xuống. Nước rút giúp hàng ngàn hộ dân trở về nhà, nhưng vẫn còn 559 hộ phải sơ tán. Thiệt hại do mưa lũ tiếp tục tăng cao, đã có 3 người chết.

Khi nước lũ rút, đoàn viên thanh niên xã Thất Khê (tỉnh Lạng Sơn) khẩn trương hỗ trợ người dân dọn dẹp bùn đất, khắc phục thiệt hại. Ảnh: ĐOÀN THANH NIÊN XÃ THẤT KHÊ

Sáng 27-8, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai báo cáo, tính đến sáng nay, 7.192 hộ dân đi sơ tán tránh ngập lụt và mưa lũ ở khu vực Đông Bắc bộ đã trở về nhà, còn 559 hộ vẫn đang ở nơi sơ tán do nước chưa rút, nhà hư hại…

Đoàn viên thanh niên xã Thất Khê (tỉnh Lạng Sơn) hỗ trợ dọn dẹp nhà cửa để người dân trở về nhà sau đợt lũ. Ảnh: ĐOÀN THANH NIÊN XÃ THẤT KHÊ

Báo cáo mới nhất cho thấy lũ trên sông Cầu và sông Thương đang xuống. Hạ lưu sông Thương hiện ở mức báo động 2-3, trong khi sông Cầu chỉ còn mức báo động 1. Cơ quan chức năng dự báo lũ trên các sông này tiếp tục giảm.

Tại các hồ chứa lớn trên lưu vực sông Hồng, mực nước vẫn đang được theo dõi sát để điều tiết. Lúc 7 giờ ngày 27-8, hồ Sơn La có mực nước thượng lưu 203,4m, lưu lượng nước về hồ 2.866m³/giây và xả 1.021m³/giây. Hồ Hòa Bình có mực nước thượng lưu 103,84m, nước về hồ 2.220m³/giây và xả 698m³/giây.

Theo báo cáo cập nhật từ các địa phương, bão số 4 và mưa lớn, dông sét đã làm 3 người chết, tăng 1 người so với báo cáo ngày 26-8. Trường hợp tử vong mới được ghi nhận tại tỉnh Điện Biên do sét đánh. Số người bị thương là 3.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp tiếp tục tăng với con số thống kê đến ngày 27-8 là 32.930ha lúa, hoa màu bị ngập, ảnh hưởng. Cùng với đó, 1.431ha cây trồng các loại khác bị ngập, thiệt hại.

Mưa lũ cũng làm 213 con gia súc và 12.847 con gia cầm bị chết. Diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại lên tới hơn 1.000ha, trong đó riêng Bắc Ninh thiệt hại 710ha. Đây là những mức tăng đáng kể so với các báo cáo trước.

Đoàn viên thanh niên phối hợp các lực lượng chức năng của xã Thất Khê (tỉnh Lạng Sơn) dọn dẹp, vệ sinh môi trường sau lũ

Chung tay xử lý bùn đất, khôi phục cơ sở hạ tầng sau đợt lũ. Ảnh: ĐOÀN THANH NIÊN XÃ THẤT KHÊ

Đến nay, hệ thống điện tại nhiều địa phương vẫn chưa được khôi phục hoàn toàn. Hiện còn 10.640 khách hàng mất điện.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cũng thông tin tại tỉnh An Giang, chiều 25-8 đã xảy ra một vụ sạt lở tại xã Mỹ Hòa Hưng, với chiều dài khoảng 50m, rộng 7m, ảnh hưởng đến 8 hộ dân. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi an toàn, điều tiết giao thông, đồng thời lắp đặt rào chắn và biển cảnh báo.

PHÚC HẬU