Tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật phải chứng minh được những điểm nghẽn đã tháo gỡ

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp thứ 2 của Ban chỉ đạo Tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội

Đề xuất phương án xử lý đối với 13.242 văn bản

Phát biểu khai mạc phiên họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cho biết, thực hiện kế hoạch và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo, thời gian qua, 23/23 cơ quan Trung ương, 34/34 địa phương đã ban hành kế hoạch và tổ chức tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo, lãnh đạo Chính phủ, Bộ Tư pháp - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo đã thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo việc rà soát được triển khai thống nhất trên phạm vi cả nước.

Tính đến ngày 30-6-2026, các địa phương, cơ quan đã xác định 45.792 văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi của tổng rà soát lần này. Trong đó, đã rà soát, đề xuất phương án xử lý đối với 13.242 văn bản.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phát biểu khai mạc. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội

Theo Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, kết quả rà soát vẫn còn một số vấn đề cần đặc biệt lưu ý. Trong đó, một số báo cáo còn chung chung, chưa rõ quy định bất cập và phương án xử lý, thậm chí số liệu một số báo cáo còn chưa thống nhất; kiến nghị xử lý tại một số báo cáo còn mang tính chất kiểm kê, rà soát, chưa khái quát thành những định hướng để hoàn thiện pháp luật của ngành, của lĩnh vực và của địa phương.

Quán triệt tinh thần “3 đã, 3 không”

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến trao đổi, thảo luận, phát biểu kết luận phiên họp thứ 2 của Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ: "Cuộc tổng rà soát lần này không phải để có thêm một báo cáo hay đơn thuần kiểm đếm văn bản, mà phải thực sự tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật, mở ra không gian phát triển mới cho đất nước”.

Đây là nhiệm vụ có quy mô rất lớn, chưa có tiền lệ, thời gian thực hiện gấp, yêu cầu chất lượng cao. Đến nay, 23/23 cơ quan Trung ương và 34/34 tỉnh, thành phố đã triển khai; cơ chế hướng dẫn, đôn đốc, báo cáo đã được thiết lập; khối lượng văn bản được nhận diện, rà soát rất lớn, tiến độ cơ bản bám sát yêu cầu đề ra.

Phiên họp thứ 2 Ban Chỉ đạo Tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội đề nghị phải chỉ rõ việc thực thi đang “nghẽn” ở đâu, thuộc bộ nào, ngành nào, địa phương nào và trách nhiệm của ai. “Nếu phiên họp thứ nhất đặt mục tiêu phải làm thật thì phiên họp thứ 2 phải chứng minh bằng kết quả. Kết thúc tổng rà soát phải chứng minh được những điểm nghẽn thực sự đã được tháo gỡ”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Tư pháp tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại phiên họp, tiếp tục hoàn thiện báo cáo và các phụ lục kèm theo; đồng thời yêu cầu Đảng ủy Quốc hội phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan liên quan trong quá trình chỉ đạo triển khai; bảo đảm số liệu chính xác, đánh giá khách quan, kiến nghị có trọng tâm, phương án xử lý rõ, hoàn thiện; báo cáo trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 31-8-2026, bảo đảm tiến độ báo cáo cấp có thẩm quyền trước ngày 5-9-2026.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn nêu rõ tinh thần xử lý đến cùng các vấn đề phức tạp, liên ngành; tuyệt đối không “chuyển hồ sơ”; việc thuộc thẩm quyền cấp nào thì cấp đó phải chủ động quyết, chủ động làm; không đùn đẩy, không để người dân, doanh nghiệp phải chờ đợi vì trách nhiệm không rõ. “Không rà soát để có thêm một báo cáo, mà để có một hệ thống pháp luật tốt hơn; không chỉ thống kê điểm nghẽn, mà phải tháo được điểm nghẽn; không chỉ bỏ cái cũ, mà phải mở ra được không gian phát triển mới”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội thống nhất phân công thành viên Ban Chỉ đạo kiểm tra tại một số bộ, cơ quan, địa phương; tập trung vào nơi chậm tiến độ, chất lượng chưa đạt yêu cầu và những lĩnh vực có nhiều mâu thuẫn, chồng chéo. Đồng thời, đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo và các cơ quan quán triệt tinh thần “3 đã, 3 không”: “Đã rõ thì quyết; đã quyết thì làm; đã làm thì phải đến cùng, phải có kết quả. Không để một quy định lạc hậu làm mất một cơ hội phát triển; không để một khoảng trống pháp lý làm chậm một quyết định đúng; không để sự chồng chéo về thẩm quyền trở thành lý do cho sự trì trệ”.

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ANH PHƯƠNG - CẨM HÀ