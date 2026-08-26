Điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn gây cháy rụi 2 tàu cá ở TP Huế

Sáng 26-8, ông Ngô Văn Đủ, Phó Chủ tịch UBND phường Thuận An, TP Huế cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy khiến 2 tàu cá công suất lớn bị thiêu rụi, thiệt hại ước tính hàng tỷ đồng.

2 tàu cá tại phường Thuận An, TP Huế bị cháy rụi

Thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ 25 phút cùng ngày, lực lượng chức năng nhận tin báo cháy 2 tàu cá đang neo đậu tại khu vực âu thuyền thuộc Tổ dân phố An Dương, phường Thuận An.

Hai tàu bị cháy gồm tàu cá TTH-92646TS, dài khoảng 15,5m, công suất 740CV, do ông Trương Viết Cường (sinh năm 1975) làm chủ và tàu cá TTH-92809TS, dài khoảng 16,5m, công suất 750CV, do ông Nguyễn Quang Sớm (sinh năm 1989) làm chủ.

Vụ cháy thiêu rụi 2 tàu cá tại phường Thuận An, TP Huế

Công an phường Thuận An phối hợp chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, bảo vệ hiện trường, tài sản và bảo đảm an ninh trật tự.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Huế huy động 4 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy cùng 28 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Cơ quan chức năng TP Huế đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy

Đến 4 giờ 20 phút, đám cháy được dập tắt. Cơ quan chức năng đang hỗ trợ ngư dân thống kê thiệt hại, phong tỏa hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

VĂN THẮNG