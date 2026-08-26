Xã hội

Điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn gây cháy rụi 2 tàu cá ở TP Huế

SGGPO

Sáng 26-8, ông Ngô Văn Đủ, Phó Chủ tịch UBND phường Thuận An, TP Huế cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy khiến 2 tàu cá công suất lớn bị thiêu rụi, thiệt hại ước tính hàng tỷ đồng.

2 tàu cá tại phường Thuận An, TP Huế bị cháy rụi
2 tàu cá tại phường Thuận An, TP Huế bị cháy rụi

Thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ 25 phút cùng ngày, lực lượng chức năng nhận tin báo cháy 2 tàu cá đang neo đậu tại khu vực âu thuyền thuộc Tổ dân phố An Dương, phường Thuận An.

Hai tàu bị cháy gồm tàu cá TTH-92646TS, dài khoảng 15,5m, công suất 740CV, do ông Trương Viết Cường (sinh năm 1975) làm chủ và tàu cá TTH-92809TS, dài khoảng 16,5m, công suất 750CV, do ông Nguyễn Quang Sớm (sinh năm 1989) làm chủ.

Ă.jpg
Vụ cháy thiêu rụi 2 tàu cá tại phường Thuận An, TP Huế

Công an phường Thuận An phối hợp chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, bảo vệ hiện trường, tài sản và bảo đảm an ninh trật tự.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Huế huy động 4 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy cùng 28 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

1787714236281_205779804363738418_205779804363738418_b4153ab2e53b8b84927b97403fc3531a.jpg
Cơ quan chức năng TP Huế đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy

Đến 4 giờ 20 phút, đám cháy được dập tắt. Cơ quan chức năng đang hỗ trợ ngư dân thống kê thiệt hại, phong tỏa hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

VĂN THẮNG

Từ khóa

Ngô Văn Đủ UBND phường Thuận An Công an phường Thuận An Phố An Dương Âu thuyền Tàu cá CNCH Công suất lớn Thuận An Cháy tàu cá tàu cá TTH-92646TS công suất 740CV và tàu cá TTH-92809TS công suất 750CV Phó chủ tịch UBND phường Thuận An TP Huế

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn