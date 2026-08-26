TPHCM người dân đổ xuống đường mừng tuyển Việt Nam vô địch
SGGPO
Ngay sau khi đội tuyển Việt Nam chính thức lên ngôi vô địch ASEAN Cup 2026, hàng ngàn người dân TPHCM đã đổ ra đường ăn mừng. Từ phố đi bộ Nguyễn Huệ đến các tuyến đường trung tâm, sắc đỏ của cờ Tổ quốc, tiếng kèn, tiếng trống và những tiếng hô “Việt Nam vô địch” tạo nên không khí náo nhiệt kéo dài trong đêm.
Hơn 22 giờ đêm ngày 26-8, ngay sau tiếng còi mãn cuộc trên sân Mỹ Đình, không khí tại TPHCM như vỡ òa. Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, nơi tập trung đông người dân theo dõi trận chung kết, hàng nghìn cổ động viên cùng reo hò, vẫy cờ và hát vang những bài hát về đất nước, chúc mừng đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch ASEAN Cup.
Trên các tuyến đường trung tâm như Nguyễn Huệ, Lê Thánh Tôn, Đồng Khởi, Tôn Đức Thắng…, dòng người và xe máy mang theo cờ đỏ sao vàng bắt đầu nối dài. Nhiều người mặc áo cờ đỏ sao vàng, đeo băng đô, mang theo cờ Tổ quốc; tiếng còi xe, tiếng trống và những tiếng hô “Việt Nam!”, “Việt Nam vô địch!” vang lên liên tục.
Không khí mừng chiến thắng càng về khuya càng sôi động. Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ cùng xuống đường hòa vào dòng người. Những lá cờ được giương cao giữa phố, tạo nên một “biển đỏ” trong đêm TPHCM.
Trận chung kết lượt về khép lại với tỉ số hòa 2-2. Kết quả này, cùng chiến thắng 2-0 của tuyển Việt Nam ở trận lượt đi, giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik giành chiến thắng chung cuộc 4-2, qua đó lên ngôi vô địch ASEAN Cup 2026.
Trước đó, ngay từ chiều tối, dù trời mưa khá lớn, hàng nghìn người dân vẫn tập trung về phố đi bộ Nguyễn Huệ để chờ theo dõi trận chung kết. Nhiều người mặc áo mưa, che ô nhưng vẫn giữ cờ Tổ quốc trên tay, kiên nhẫn chờ đến giờ bóng lăn. Không khí cổ vũ tại đây nhanh chóng nóng lên với tiếng trống, tiếng hò reo và những màn cổ vũ sôi động.