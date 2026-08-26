TPHCM người dân đổ xuống đường mừng tuyển Việt Nam vô địch

Ngay sau khi đội tuyển Việt Nam chính thức lên ngôi vô địch ASEAN Cup 2026, hàng ngàn người dân TPHCM đã đổ ra đường ăn mừng. Từ phố đi bộ Nguyễn Huệ đến các tuyến đường trung tâm, sắc đỏ của cờ Tổ quốc, tiếng kèn, tiếng trống và những tiếng hô “Việt Nam vô địch” tạo nên không khí náo nhiệt kéo dài trong đêm.

TPHCM rực đỏ sau chiến thắng, người dân đổ xuống đường mừng tuyển Việt Nam vô địch

Hơn 22 giờ đêm ngày 26-8, ngay sau tiếng còi mãn cuộc trên sân Mỹ Đình, không khí tại TPHCM như vỡ òa. Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, nơi tập trung đông người dân theo dõi trận chung kết, hàng nghìn cổ động viên cùng reo hò, vẫy cờ và hát vang những bài hát về đất nước, chúc mừng đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch ASEAN Cup.

Cờ đỏ sao vàng nổi bật giữa dòng người trên đường phố TPHCM trong đêm mừng chiến thắng

Trên các tuyến đường trung tâm như Nguyễn Huệ, Lê Thánh Tôn, Đồng Khởi, Tôn Đức Thắng…, dòng người và xe máy mang theo cờ đỏ sao vàng bắt đầu nối dài. Nhiều người mặc áo cờ đỏ sao vàng, đeo băng đô, mang theo cờ Tổ quốc; tiếng còi xe, tiếng trống và những tiếng hô “Việt Nam!”, “Việt Nam vô địch!” vang lên liên tục.

Không khí mừng chiến thắng càng về khuya càng sôi động. Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ cùng xuống đường hòa vào dòng người. Những lá cờ được giương cao giữa phố, tạo nên một “biển đỏ” trong đêm TPHCM.

Trận chung kết lượt về khép lại với tỉ số hòa 2-2. Kết quả này, cùng chiến thắng 2-0 của tuyển Việt Nam ở trận lượt đi, giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik giành chiến thắng chung cuộc 4-2, qua đó lên ngôi vô địch ASEAN Cup 2026.

Trước đó, ngay từ chiều tối, dù trời mưa khá lớn, hàng nghìn người dân vẫn tập trung về phố đi bộ Nguyễn Huệ để chờ theo dõi trận chung kết. Nhiều người mặc áo mưa, che ô nhưng vẫn giữ cờ Tổ quốc trên tay, kiên nhẫn chờ đến giờ bóng lăn. Không khí cổ vũ tại đây nhanh chóng nóng lên với tiếng trống, tiếng hò reo và những màn cổ vũ sôi động.

Một số hình ảnh ghi nhận tại TPHCM:

Người hâm mộ mặc áo mưa, mang theo nón lá in cờ Tổ quốc xuống đường cổ vũ đội tuyển Việt Nam vào chiều trước khi diễn ra trận đấu

Dù trời mưa, nhiều người hâm mộ vẫn xuống đường theo dõi trận đấu của đội tuyển Việt Nam

Cờ Tổ quốc được người hâm mộ giương cao trên đường phố TPHCM chiều trước khi diễn ra trận đấu

Niềm vui lan tỏa trên gương mặt những cổ động viên tại TPHCM

Nhiều người nước ngoài hòa vào không khí cổ vũ đội tuyển Việt Nam tại phố đi bộ Nguyễn Huệ

Cờ Tổ quốc rực đỏ đường phố TPHCM

Sắc đỏ phủ kín phố đi bộ Nguyễn Huệ trong đêm mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam

Nhiều gia đình cùng xuống đường hòa chung niềm vui với đội tuyển Việt Nam tại Trung tâm Ngã sáu phường Thủ Dầu Một

Dòng người và xe đông đúc trên đường phố phường Thủ Dầu Một, TPHCM sau trận chung kết

Lực lượng CSGT điều tiết giao thông tại vòng xoay Ngã sáu phường Thủ Dầu Một

Cổ động viên vẫy cao lá cờ Tổ quốc giữa dòng người mừng chiến thắng

Người hâm mộ di chuyển thành từng đoàn trên các tuyến đường trung tâm TPHCM

Đường Nguyễn Văn Trỗi đông kín người xuống đường mừng chiến thắng

Các em nhỏ được cha mẹ đưa xuống đường mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam tại phường Vũng Tàu

Pháo hoa mừng chiến thắng tại khu vực Bãi Trước, phường Vũng Tàu, TPHCM

MẠNH THẮNG - NGUYỄN TÂN - DUY TRẦN - NGUYỄN NAM - CẨM NƯƠNG