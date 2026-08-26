Đề xuất lương CEO Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM đến 850 triệu đồng/tháng

UBND TPHCM vừa có tờ trình gửi HĐND TPHCM khóa XI xem xét dự thảo Nghị quyết quy định chế độ tiền lương, chế độ đãi ngộ tiền thưởng đối với nhân sự làm việc tại Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM.

Đáng chú ý, UBND TPHCM đề xuất khung tiền lương theo cơ chế thị trường, trong đó, Giám đốc điều hành có mức từ 450-850 triệu đồng/tháng.

Trung tâm t ài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM ngày khai trương. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo dự thảo nghị quyết, khung tiền lương được đề xuất đối với nhân sự làm việc tại Cơ quan điều hành gồm: Chủ tịch từ 140-200 triệu đồng/tháng; Phó Chủ tịch từ 100-170 triệu đồng/tháng; Trưởng phòng, ban và tương đương từ 70-140 triệu đồng/tháng; Phó Trưởng phòng, ban và tương đương từ 50-90 triệu đồng/tháng; chuyên viên từ 30-60 triệu đồng/tháng.

Các vị trí quản lý, chuyên gia theo cơ chế đặc thù: Giám đốc điều hành (CEO) có mức lương từ 450-850 triệu đồng/tháng; Giám đốc vận hành (COO) từ 200-400 triệu đồng/tháng; Phó Giám đốc phụ trách Truyền thông và Phát triển thị trường (CCO) từ 100-180 triệu đồng/tháng; chuyên gia tư vấn cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành từ 70-300 triệu đồng/tháng. Nhân sự làm công việc hỗ trợ, phục vụ như lễ tân, tài xế, bảo vệ có mức từ 15-20 triệu đồng/tháng.

Theo UBND TPHCM, việc xây dựng cơ chế tiền lương theo thị trường là cần thiết, để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, ngoại ngữ, kinh nghiệm quốc tế và am hiểu lĩnh vực tài chính quốc tế. Cơ quan điều hành là cơ quan hành chính đặc thù, trực tiếp quản lý, cấp phép và điều hành các hoạt động đầu tư, kinh doanh tài chính trong phạm vi Trung tâm tài chính quốc tế, đồng thời thực hiện nhiều nhiệm vụ mới, phức tạp tại Việt Nam.

Hiện chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại Cơ quan điều hành vẫn áp dụng các quy định hiện hành, với mức lương bình quân dự kiến cao nhất chỉ khoảng 11,6 triệu đồng/người/tháng. Mức này chưa đủ sức cạnh tranh để thu hút nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực tài chính quốc tế. Trong khi đó, khoảng 88% nhân sự đang làm việc tại Cơ quan điều hành không phải là công chức.

Cơ quan điều hành đang phải tạm ứng kinh phí từ nguồn chi hoạt động thường xuyên để trả lương cho nhân sự từ tháng 2-2026. Nguồn kinh phí này dự kiến chỉ đủ duy trì trong khoảng 2 tháng.

"Nếu không kịp ban hành quy định về chế độ tiền lương, đãi ngộ đặc thù, khoảng 88% nhân sự có nguy cơ không được chi trả lương và các chế độ đãi ngộ hợp pháp, kéo theo nguy cơ nhân sự nghỉ việc, ảnh hưởng hoạt động của Cơ quan điều hành", tờ trình nêu.

Đối với trường hợp Chủ tịch, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành làm việc kiêm nhiệm, ngoài tiền lương đang hưởng tại cơ quan, đơn vị công tác, còn được hưởng phụ cấp bằng 50% mức tiền lương theo vị trí, chức danh tại Cơ quan điều hành.

Cán bộ, công chức, viên chức được biệt phái đến làm việc tại đây cũng được hưởng phụ cấp bằng 50% mức tiền lương theo vị trí, chức danh quy định trong khung lương.

UBND TPHCM dự kiến tổng kinh phí thực hiện các chế độ theo dự thảo nghị quyết khoảng 99,648 tỷ đồng/năm. Nguồn kinh phí thực hiện chế độ tiền lương, đãi ngộ tiền thưởng trước mắt được bố trí từ ngân sách TPHCM theo phân cấp. Trường hợp Cơ quan điều hành phát sinh nguồn thu hợp pháp, kinh phí sẽ được cân đối từ nguồn thu hợp pháp của Cơ quan điều hành và ngân sách thành phố.

THU HƯỜNG - CẨM NƯƠNG