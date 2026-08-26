Xã hội

Chung kết Việt Nam - Thái Lan: Những khoảnh khắc ấn tượng của cổ động viên tại phố đi bộ Nguyễn Huệ

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Sau cơn mưa nặng hạt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, các CĐV càng trở nên nhiệt tình hơn, năng lượng hơn, cùng cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.

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Cổ động viên rực sắc đỏ, đánh trống, thổi kèn và phất cờ cổ vũ đội tuyển Việt Nam
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Một em nhỏ chăm chú hướng mắt lên màn hình, trên tay cầm lá cờ Tổ quốc
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Cổ động viên khoác lá cờ đỏ sao vàng, hòa mình vào không khí cuồng nhiệt trước trận chung kết giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan
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Cổ động viên nhí trong áo mưa cùng người thân hòa vào không khí náo nhiệt sau cơn mưa
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Hàng trăm cổ động viên cùng nhau giương lá cờ đỏ sao vàng khổng lồ, tạo nên khoảnh khắc ấn tượng tại phố đi bộ Nguyễn Huệ
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Một cổ động viên nhí cùng người thân ngồi chờ trận đấu, chiếc kèn cổ vũ trên tay
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Các gia đình mang theo trẻ nhỏ đến phố đi bộ Nguyễn Huệ, cùng hòa vào không khí cổ vũ đội tuyển Việt Nam
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Tiếng kèn cổ vũ vang lên giữa biển người phủ sắc đỏ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ
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Sắc đỏ rực rỡ cùng tiếng kèn cổ vũ tạo nên bầu không khí sôi động tại phố đi bộ Nguyễn Huệ
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Cổ động viên che mưa nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi, tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam
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Dù trời mưa, hàng ngàn cổ động viên vẫn tập trung tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam
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Những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong màn mưa, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt cùng quả bóng lăn
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Cổ động viên nhí cùng hòa vào không khí cổ vũ đội tuyển Việt Nam
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Toàn cảnh hàng ngàn cổ động viên đang hòa chung không khí trận chung kết Asean Cup 2026
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TAM NGUYÊN

Từ khóa

Việt Nam đội tuyển Việt Nam Việt Nam - Thái Lan phố đi bộ Nguyễn Huệ

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