Đèo Ngoạn Mục nối Khánh Hòa - Lâm Đồng đã thông xe

Đèo Ngoạn Mục (còn gọi là đèo Sông Pha) nối 2 tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa đã thông xe trở lại sau thời gian bị ách tắc do sạt lở.

Sáng 18-11, ông Đinh Văn Trí, Chủ tịch UBND xã Lâm Sơn (tỉnh Khánh Hòa), cho biết, đến thời điểm hiện tại, đèo Ngoạn Mục (còn gọi là đèo Sông Pha, quốc lộ 27) đã cơ bản thông xe, sau thời gian phải tạm cấm đường do sạt lở nghiêm trọng.

Đại diện UBND xã Lâm Sơn thông tin, tại các địa điểm bị sạt lở, cây cối đổ ngã trên đèo đã được lực lượng chức năng và người dân địa phương dọn dẹp. Từ tối 17-11, các phương tiện đã di chuyển bình thường qua đèo.

Sau thời gian khắc phục các vị trí sạt lở, đèo Ngoạn Mục đã thông xe trở lại

Cơ quan chức năng khuyến cáo, nguy cơ sạt lở có thể tiếp tục xảy ra trên đèo, người dân khi di chuyển cần chú ý quan sát. Hiện tại, lực lượng chức năng và người dân địa phương đã túc trực tại các vị trí có nguy cơ sạt lở, sẵn sàng ứng phó nếu có sự cố xảy ra.

Như Báo SGGP thông tin, từ đêm 16 đến sáng 17-11, xã Lâm Sơn có mưa lớn kéo dài, trên đèo Ngoạn Mục xảy ra ít nhất 12 điểm sạt lở. Hàng loạt cây cối cùng khối lượng đất, đá từ trên đồi cao đổ xuống đường gây ách tắc giao thông. Cơ quan chức năng đã phải tạm cấm đường để khắc phục sự cố.

TIẾN THẮNG - HIẾU GIANG