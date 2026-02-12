Tạm dừng thông tuyến đường bộ cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

Chiều 12-2, Ban Quản lý Dự án 2, Bộ Xây dựng vừa có thông báo về việc tạm dừng thông xe đưa vào khai thác sử dụng tuyến đường bộ cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Trước đó, Ban Quản lý Dự án 2 đã thông báo về việc thông xe đưa vào khai thác sử dụng để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026 vào lúc 11 giờ ngày 12-2. Tuy nhiên, trong quá trình đánh giá năng lực vận hành khai thác của tuyến đường đã xuất hiện các vấn đề về đảm bảo an toàn khi vận hành, đặc biệt là xử lý các sự cố phát sinh nên chưa đảm bảo điều kiện thông xe của dự án.

Để đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành tuyến, Ban Quản lý Dự án 2 quyết định tạm dừng thông xe.

Tuyến đường bộ cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn

Ban Quản lý Dự án 2 đề nghị Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả phối hợp Liên danh Nhà thầu thi công tuyên truyền cho các phương tiện giao thông về việc tạm dừng thông xe; tiến hành đóng “cứng” các điểm ra vào tuyến cao tốc, không cho các xe lưu thông trên tuyến đường bộ cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn; điều tiết hướng dẫn các phương tiện giao thông tại các khu vực nút giao ra vào tuyến.

Tuyến đường bộ cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn

Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 được khởi công tháng 1-2023. Đến nay, tuyến chính cơ bản hoàn thành, trong đó có 3 hầm. Dự án có chiều dài khoảng 88km, điểm đầu tại xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi, kết nối với đường bộ cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi; điểm cuối tại phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai, kết nối với đoạn Hoài Nhơn – Quy Nhơn. Trên tuyến có 6 nút giao liên thông. Giai đoạn hoàn chỉnh, tuyến được đầu tư theo tiêu chuẩn cao tốc cấp 120, vận tốc thiết kế 120 km/giờ; giai đoạn phân kỳ đầu tư 4 làn xe, nền đường rộng 17m, vận tốc thiết kế 80 km/giờ.

Tin liên quan Ngày 12-2, đưa vào vận hành đường cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

NGUYỄN TRANG - NGỌC OAI