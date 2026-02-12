Phân luồng giao thông nhiều tuyến đường cao tốc, quốc lộ từ Hà Nội để hạn chế ùn tắc

Ngày 12-2, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an đã thông tin về triển khai các phương án phân luồng giao thông từ Hà Nội đi các tỉnh, thành phố để hạn chế ùn tắc trong những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026.

Theo phương án, đối với phương tiện đi các tỉnh Tây Bắc và ngược lại sẽ theo hướng quốc lộ 32 - quốc lộ 21A: đường Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam - cao tốc Hòa Lạc - Phú Thọ hoặc đi tiếp quốc lộ 21A - quốc lộ 6 đi Phú Thọ và các tỉnh Tây Bắc.

Đối với tuyến cao tốc Hà Nội - Lào Cai (CT05) hoặc quốc lộ 2A: các phương tiện ra khỏi cao tốc Hà Nội - Lào Cai (CT05) tại các nút giao IC8, IC6, IC4, IC3 hoặc di chuyển trên tuyến quốc lộ 2A đến nút giao quốc lộ 2A với quốc lộ 2C (xã Tề Lỗ, Phú Thọ) đi theo lộ trình như các phương tiện đi các tỉnh Tây Bắc.

Lực lượng CSGT phân luồng điều tiết giao thông trên cao tốc giảm ùn tắc

Phương tiện đi các tỉnh Đông Bắc thì đối với tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (CT07) hoặc quốc lộ 3: phương tiện đi quốc lộ 3 đến nút giao với quốc lộ 18 (cầu vượt Phù Lỗ) - quốc lộ 18 (đường cao tốc Hạ Long - Nội Bài) - cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (CT07) đi đến nút giao với Vành đai 3 (gần cầu Phù Đổng) - quốc lộ 1A (cao tốc Hà Nội - Bắc Giang (CT01) đi các tỉnh Đông Bắc

Hoặc các phương tiện đi từ quốc lộ 3 và cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (CT07) đến nút giao với quốc lộ 18 (đường cao tốc Hạ Long - Nội Bài) - quốc lộ 18 - quốc lộ 1A (cao tốc Hà Nội - Bắc Giang (CT01) đi các tỉnh Đông Bắc.

Đặc biệt, phương tiện đi từ trung tâm Hà Nội tới các tỉnh phía Nam: lựa chọn một trong các lộ trình cao tốc Hà Nội - Ninh Bình (CT01), quốc lộ 1A, đường trục phía Nam Hà Nội (Cienco 5).

Đường cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ

Để đảm bảo an toàn vui xuân, đón tết, Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo người tham gia giao thông cần nghiêm chỉnh chấp hành quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, chú ý đi đúng phần đường, làn đường; giữ khoảng cách, tốc độ; không dừng, đỗ xe trái quy định; khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên đi làm nhiệm vụ, người điều khiển phương tiện phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường cho xe được quyền ưu tiên; tuân thủ sự hướng dẫn, điều khiển giao thông của lực lượng Cảnh sát giao thông và các lực lượng chức năng khác.

Trước khi tham gia giao thông, chủ động kiểm tra kỹ thuật an toàn phương tiện bảo đảm không để phương tiện xảy ra các sự cố, tai nạn giao thông gây cản trở giao thông.

NGUYỄN QUỐC