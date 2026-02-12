Kiểm định khí thải xe ô tô và cấp giấy chứng nhận kiểm định điện tử từ 1-3

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa cho biết, việc thực hiện kiểm định khí thải xe ô tô cấp giấy chứng nhận kiểm định điện tử trên toàn quốc sẽ thực hiện từ 1-3.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, căn cứ Quyết định số 43/2025/QĐ-TTg Quy định lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe ô tô tham gia giao thông đường bộ và QCVN 85:2025/BNNMT, các cơ sở đăng kiểm xe cơ giới trên toàn quốc sẽ thực hiện kiểm định khí thải xe ô tô tham gia giao thông đường bộ theo lộ trình.

Cụ thể, từ ngày 1-3, các đơn vị sẽ áp dụng các mức khí thải, gồm: mức 1 đối với xe ô tô sản xuất trước năm 1999, mức 2 đối với xe ô tô sản xuất từ năm 1999 đến hết năm 2016, mức 3 đối với xe ô tô sản xuất từ năm 2017 đến hết năm 2021, mức 4 đối với xe ô tô sản xuất từ năm 2022.

Từ ngày 1-1-2027, xe ô tô sản xuất từ năm 2017 đến hết năm 2021 tham gia giao thông trên địa bàn Hà Nội và TPHCM sẽ áp dụng mức 4.

Từ ngày 1-1-2028, xe ô tô sản xuất từ năm 2022 tham gia giao thông trên địa bàn Hà Nội và TPHCM sẽ áp dụng mức 5.

Từ ngày 1-1-2029, xe ô tô tham gia giao thông trên địa bàn Hà Nội và TPHCM phải đáp ứng quy định về khí thải từ mức 2 trở lên.

Từ ngày 1-1-2032, xe ô tô sản xuất từ năm 2022 sẽ áp dụng mức 5.

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, từ ngày 1-3, các cơ sở đăng kiểm trên cả nước sẽ thực hiện kiểm định khí thải xe ô tô theo quy trình và phương pháp kiểm tra mới, chặt chẽ và nghiêm ngặt hơn nhằm đảm bảo kết quả kiểm tra khí thải được chính xác, đáp ứng mục tiêu bảo vệ môi trường.

Cục Đăng kiểm Việt Nam khuyến nghị các chủ phương tiện cần chủ động bảo dưỡng, sửa chữa xe trước khi đưa đi kiểm định, giúp phương tiện đáp ứng quy định mới, hạn chế việc phải kiểm định lại gây tốn thời gian, chi phí.

* Từ ngày 1-3, Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng chính thức triển khai cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (GCN) dưới hình thức điện tử cho xe cơ giới và xe máy chuyên dùng trên toàn quốc.

GCN điện tử là phiên bản số của GCN kiểm định bản giấy hiện nay, có đầy đủ giá trị pháp lý như bản giấy, được lưu trữ trên hệ thống dữ liệu của Cục ĐKVN và được tra cứu trực tuyến trên Trang Web của Cục ĐKVN (https://www.vr.org.vn).

BÍCH QUYÊN