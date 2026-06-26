Di Động Việt đẩy mạnh “Thu cũ - Đổi mới” với các thiết bị di động

Trong bối cảnh các thiết bị công nghệ liên tục thay đổi mẫu mã và tính năng, hệ thống Di Động Việt quyết định đẩy mạnh chương trình "Thu cũ - Đổi mới". Đây là giải pháp giúp khách hàng linh hoạt chuyển đổi thiết bị cũ thành giá trị kinh tế hữu ích, thay vì để sản phẩm giảm giá trị theo thời gian.

Khách hàng lựa chọn thiết bị di động tại Di động Việt

Điểm nhấn của chương trình chính là sự chủ động dành cho khách hàng. Thay vì chỉ gắn liền với nhu cầu đổi máy, người dùng có thể mang thiết bị đến hệ thống để kiểm tra và định giá trước, sau đó quyết định bán lại để nhận tiền mặt (có thể chuyển khoản), hoặc dùng giá trị đó để bù tiền lên đời sản phẩm mới.

Tùy thuộc vào model, ngoại quan và khả năng hoạt động, một số thiết bị có thể đạt mức giá thu tham khảo lên đến 97% theo chính sách hiện hành của hệ thống. Để khách hàng có thêm thời gian cân nhắc, Di Động Việt áp dụng chính sách giữ mức giá định giá trong vòng 7 ngày (với điều kiện tình trạng máy không thay đổi), giúp người dùng hoàn toàn an tâm trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Nhằm tăng tính minh bạch, Di Động Việt thực hiện tiêu chuẩn “3 không”: không phí phát sinh, không bung máy và không chờ lâu. Khách hàng được miễn phí hoàn toàn khâu kiểm tra và định giá, kể cả khi không phát sinh giao dịch.

Quy trình định giá diễn ra nhanh chóng, chỉ mất khoảng 5 phút thông qua phần mềm chuyên dụng kết hợp với đánh giá ngoại quan. Hệ thống cam kết không tháo mở máy hay can thiệp vào phần cứng trước khi khách hàng xác nhận giao dịch, giúp hạn chế tối đa cảm giác lo ngại về việc thiết bị bị can thiệp trái phép.

Vấn đề bảo mật dữ liệu cá nhân được hệ thống chú trọng đặc biệt, vì vậy nhân viên kỹ thuật sẽ hướng dẫn khách hàng thực hiện các bước sao lưu, đăng xuất tài khoản và khôi phục cài đặt gốc ngay tại cửa hàng dưới sự chứng kiến của khách. Điều này đảm bảo mọi thông tin cá nhân đều được xóa sạch trước khi máy được bàn giao.

Bên cạnh giá trị kinh tế, việc đẩy mạnh thu máy cũ còn góp phần định hình thói quen tiêu dùng công nghệ thực tế hơn. Thay vì lãng phí, người dùng có thể biến máy cũ thành một khoản tài chính hữu ích để nâng cấp đời máy. Đặc biệt, trong giai đoạn triển khai, khách hàng sử dụng dịch vụ còn có cơ hội tham gia quay số trúng thưởng xe máy điện VinFast cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn khác từ hệ thống.

KIM THANH