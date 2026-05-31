Khoa học công nghệ

Thị trường - chính sách

Trải nghiệm Xiaomi 17T series sớm tại Di Động Việt

SGGPO

Hệ thống Di Động Việt vừa tổ chức buổi workshop “Tech Offline - Trải nghiệm siêu phẩm mới nhất Xiaomi 17T series”, thu hút đông đảo giới trẻ yêu công nghệ tham gia.

Các KOL công nghệ chia sẻ trải nghiệm Xiaomi 17T series trong buổi workshop của hệ thống Di Động Việt
Các KOL công nghệ chia sẻ trải nghiệm Xiaomi 17T series trong buổi workshop của hệ thống Di Động Việt

Điểm nhấn của chương trình là buổi talkshow giao lưu cùng các KOL công nghệ, nơi các chuyên gia bóc tách sâu thông số kỹ thuật và chia sẻ góc nhìn khách quan về hiệu năng xử lý, cũng như trải nghiệm quay chụp trong đời sống hàng ngày.

Theo đại diện Di Động Việt, khách hàng trẻ hiện nay rất chú trọng chất lượng camera và khả năng quay chụp thực tế. Với ống kính Leica cao cấp, khả năng zoom ấn tượng cùng thiết kế thời thượng, Xiaomi 17T series hứa hẹn sẽ là cái tên được giới trẻ yêu nhiếp ảnh quan tâm và chọn sở hữu. Đó cũng là lý do Di Động Việt tổ chức sự kiện Tech Offline lần này.

“Chúng tôi mong muốn khách hàng được trực tiếp trải nghiệm và đánh giá, thay vì chỉ nhìn thông số trên giấy, đồng thời đảm bảo người dùng được tư vấn chuyên sâu và hưởng chính sách tốt nhất khi chọn sở hữu sớm”, đại diện Di Động Việt chia sẻ.

Ảnh màn hình 2026-05-31 lúc 14.09.27.png
Khách hàng hào hứng trải nghiệm thực tế hệ thống camera Leica trên Xiaomi 17T series tại buổi workshop

Từ ngày 29-5 đến 7-6, Di Động Việt triển khai chương trình sở hữu sớm Xiaomi 17T series trên toàn hệ thống với loạt ưu đãi hấp dẫn bậc nhất thị trường. Khách hàng được giảm trực tiếp đến 5,5 triệu đồng, tặng kèm gói bảo hành tiêu chuẩn 24 tháng của hãng. Chủ nhân sở hữu sớm còn nhận được bộ quà tặng giải trí và AI gồm: 4 tháng Spotify Premium, 3 tháng Google AI và 12 tháng VieON.

Nhằm hỗ trợ người dùng lên đời thiết bị nhanh chóng với chi phí tối ưu, Di Động Việt áp dụng chương trình "Thu cũ - Đổi mới với mức trợ giá lên đến 5 triệu đồng cùng quy trình định giá nhanh gọn, thuận tiện, máy cũ của khách chỉ xét ngoại quan với giá thu cạnh tranh so với thị trường…

BÌNH LÂM

Từ khóa

Xiaomi 17T Di Động Việt

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn