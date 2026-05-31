Trải nghiệm Xiaomi 17T series sớm tại Di Động Việt

Các KOL công nghệ chia sẻ trải nghiệm Xiaomi 17T series trong buổi workshop của hệ thống Di Động Việt

Điểm nhấn của chương trình là buổi talkshow giao lưu cùng các KOL công nghệ, nơi các chuyên gia bóc tách sâu thông số kỹ thuật và chia sẻ góc nhìn khách quan về hiệu năng xử lý, cũng như trải nghiệm quay chụp trong đời sống hàng ngày.

Theo đại diện Di Động Việt, khách hàng trẻ hiện nay rất chú trọng chất lượng camera và khả năng quay chụp thực tế. Với ống kính Leica cao cấp, khả năng zoom ấn tượng cùng thiết kế thời thượng, Xiaomi 17T series hứa hẹn sẽ là cái tên được giới trẻ yêu nhiếp ảnh quan tâm và chọn sở hữu. Đó cũng là lý do Di Động Việt tổ chức sự kiện Tech Offline lần này.

“Chúng tôi mong muốn khách hàng được trực tiếp trải nghiệm và đánh giá, thay vì chỉ nhìn thông số trên giấy, đồng thời đảm bảo người dùng được tư vấn chuyên sâu và hưởng chính sách tốt nhất khi chọn sở hữu sớm”, đại diện Di Động Việt chia sẻ.

Khách hàng hào hứng trải nghiệm thực tế hệ thống camera Leica trên Xiaomi 17T series tại buổi workshop

Từ ngày 29-5 đến 7-6, Di Động Việt triển khai chương trình sở hữu sớm Xiaomi 17T series trên toàn hệ thống với loạt ưu đãi hấp dẫn bậc nhất thị trường. Khách hàng được giảm trực tiếp đến 5,5 triệu đồng, tặng kèm gói bảo hành tiêu chuẩn 24 tháng của hãng. Chủ nhân sở hữu sớm còn nhận được bộ quà tặng giải trí và AI gồm: 4 tháng Spotify Premium, 3 tháng Google AI và 12 tháng VieON.

Nhằm hỗ trợ người dùng lên đời thiết bị nhanh chóng với chi phí tối ưu, Di Động Việt áp dụng chương trình "Thu cũ - Đổi mới với mức trợ giá lên đến 5 triệu đồng cùng quy trình định giá nhanh gọn, thuận tiện, máy cũ của khách chỉ xét ngoại quan với giá thu cạnh tranh so với thị trường…

BÌNH LÂM