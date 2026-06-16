DIC Hospitality và CBRE Việt Nam ký hợp tác chiến lược: Nâng cao chuẩn vận hành, mở rộng hệ sinh thái dịch vụ bất động sản

Chiều 15-6-2026, tại AURORA Event Center (số 169 Thùy Vân, phường Tam Thắng, TPHCM), DIC Hospitality (DIC Du lịch) và CBRE Việt Nam chính thức ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược và Hợp đồng tư vấn quản lý vận hành DIC Landmark nhằm chuẩn hóa công tác quản lý vận hành, nâng cao chất lượng dịch vụ và kiến tạo giá trị bền vững cho thương hiệu DIC OPUS SERVICES.

Ông Vũ Thanh Bình, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc DIC Hospitality và bà Đặng Phương Hằng, Tổng Giám đốc CBRE Việt Nam ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa DIC Hospitality và CBRE Việt Nam

Tham dự sự kiện có bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn DIC, Chủ tịch HĐQT DIC Hospitality cùng đại diện các ban chuyên môn của Tập đoàn DIC.

Về phía DIC Hospitality có ông Vũ Thanh Bình, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty; ông Vũ Đức Truyện, Phó Tổng Giám đốc Công ty; ông Hoàng Anh Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty; ông Đào Thanh Sơn, Kế toán trưởng cùng đông đảo cán bộ, nhân viên và khách mời tham dự.

Tổng Giám đốc DIC Hospitality Vũ Thanh Bình và Tổng Giám đốc CBRE Việt Nam Đặng Phương Hằng cùng các đại biểu tại lễ ký kết

Đại diện CBRE Việt Nam tham dự sự kiện có bà Đặng Phương Hằng, Tổng Giám đốc CBRE Việt Nam và bà Chu Thị Minh Ngọc, Giám đốc Bộ phận Quản lý Bất động sản.

Sự kiện khẳng định quyết tâm của DIC Hospitality trong việc từng bước chuẩn hóa công tác quản lý vận hành theo các tiêu chuẩn chuyên nghiệp và thông lệ quốc tế, đồng thời mở ra giai đoạn phát triển mới trong chiến lược hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ bất động sản của doanh nghiệp.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Vũ Thanh Bình, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc DIC Hospitality cho biết, với định hướng của Tập đoàn DIC, DIC Hospitality được giao nhiệm vụ phát triển thương hiệu DIC OPUS SERVICES; đồng thời trực tiếp ký kết và triển khai các nội dung liên quan đến công tác tư vấn quản lý vận hành Tòa nhà DIC Landmark.

Theo ông Vũ Thanh Bình, DIC OPUS SERVICES là bước đi chiến lược thể hiện tầm nhìn dài hạn của DIC Hospitality khi mở rộng hoạt động từ lĩnh vực quản lý khách sạn và dịch vụ lưu trú sang quản lý vận hành bất động sản toàn diện. Với sự đồng hành của CBRE Việt Nam, DIC Hospitality kỳ vọng DIC Landmark sẽ được vận hành trên nền tảng quản trị hiện đại, minh bạch và hiệu quả; qua đó từng bước xây dựng các chuẩn mực vận hành chuyên nghiệp cho các dự án trong hệ sinh thái DIC OPUS SERVICES.

“DIC OPUS SERVICES thể hiện khát vọng của chúng tôi trong việc xây dựng những chuẩn mực vận hành chuyên nghiệp cho các dự án bất động sản do DIC Hospitality quản lý. DIC Landmark là dự án đầu tiên được triển khai theo định hướng này. Chúng tôi tin tưởng rằng việc hợp tác với CBRE Việt Nam sẽ giúp DIC Hospitality tiếp cận những kinh nghiệm, quy trình và tiêu chuẩn quản trị tiên tiến của thế giới, từ đó nâng cao chất lượng vận hành, gia tăng hiệu quả khai thác và tạo nền tảng phát triển bền vững cho các dự án trong hệ sinh thái DIC OPUS SERVICES”, ông Vũ Thanh Bình nhấn mạnh.

Bà Đặng Phương Hằng, Tổng Giám đốc CBRE Việt Nam, cho biết CBRE vinh dự trở thành đối tác chiến lược của DIC Hospitality trong lĩnh vực tư vấn quản lý vận hành, cũng như đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu DIC OPUS SERVICES.

Ông Vũ Đức Truyện, Phó Tổng Giám đốc Công ty DIC Hospitality và bà Chu Thị Minh Ngọc, Giám đốc Bộ phận Quản lý Bất động sản CBRE Việt Nam ký kết Hợp đồng tư vấn quản lý vận hành DIC Landmark

Theo bà Đặng Phương Hằng, việc DIC Hospitality phát triển thương hiệu DIC OPUS SERVICES cho thấy tầm nhìn dài hạn và sự đầu tư nghiêm túc đối với lĩnh vực quản lý vận hành bất động sản – yếu tố ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì giá trị tài sản, nâng cao trải nghiệm khách hàng và gia tăng sức cạnh tranh của dự án trên thị trường. Với hơn 23 năm hoạt động tại Việt Nam cùng kinh nghiệm quản lý nhiều dự án khách sạn, nghỉ dưỡng, căn hộ và tổ hợp thương mại quy mô lớn, CBRE cam kết đồng hành cùng DIC Hospitality trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn vận hành chuyên nghiệp, hiệu quả và bền vững cho DIC Landmark cũng như các dự án mang thương hiệu DIC OPUS SERVICES trong tương lai.

Thông qua sự hợp tác với CBRE Việt Nam, DIC Hospitality sẽ từng bước tiếp cận và áp dụng các kinh nghiệm, quy trình cùng thông lệ quản trị tiên tiến, góp phần nâng cao năng lực quản trị, chất lượng dịch vụ và hiệu quả khai thác tài sản. Trên nền tảng đó, DIC Hospitality tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ bất động sản, nâng cao năng lực quản lý vận hành và gia tăng giá trị bền vững cho các dự án do Tập đoàn DIC đầu tư, đồng thời từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng DIC OPUS SERVICES trở thành thương hiệu quản lý vận hành bất động sản chuyên nghiệp, hiện đại và uy tín trên thị trường

Ra mắt thương hiệu DIC OPUS SERVICES Cũng trong ngày 15-6, DIC Hospitality công bố ra mắt thương hiệu DIC OPUS SERVICES. Dấu mốc này thể hiện định hướng phát triển dài hạn của doanh nghiệp trong hành trình hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ bất động sản, mang đến nhiều giá trị hơn cho khách hàng, nhà đầu tư và cộng đồng.

TUYẾT MAI