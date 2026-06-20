Dịch tả tại Nigeria khiến ít nhất 90 người tử vong

Ít nhất 90 người tử vong và có hơn 12.000 người nhiễm bệnh trong đợt bùng phát dịch tả đang lan rộng tại bang Borno, miền Đông Bắc Nigeria.

Hãng tin THX dẫn nguồn tin từ Văn phòng Điều phối các Vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cho biết, đợt bùng phát dịch tả ở Nigeria bắt đầu từ đầu tháng 5-2026 và đang diễn biến ngày càng nghiêm trọng. Từ 74 ca tử vong và khoảng 7.800 trường hợp nhiễm bệnh cách đây vài tuần, số ca mắc bệnh đã tăng mạnh lên hơn 12.000 người, hơn 90 người chết.

Bang Borno là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi xung đột kéo dài ở Nigeria, khiến hệ thống y tế, nước sạch và vệ sinh môi trường gặp nhiều khó khăn. Theo OCHA, các tổ chức nhân đạo đang phối hợp với chính quyền Nigeria để mở rộng hoạt động điều trị, tăng cường giám sát dịch tễ và cải thiện khả năng tiếp cận nguồn nước sạch nhằm kiểm soát đà lây lan của dịch bệnh.

Liên hợp quốc cũng cho biết đã giải ngân nguồn quỹ khẩn cấp trị giá 4 triệu USD do OCHA quản lý để hỗ trợ công tác ứng phó.

HẠNH CHI