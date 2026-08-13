Mỹ triệt phá đường dây hôn nhân giả quy mô lớn

Ngày 12-8, nhà chức trách liên bang Mỹ thông báo đã bắt giữ 11 nghi can với cáo buộc điều hành đường dây tổ chức khoảng 1.000 cuộc hôn nhân giả nhằm giúp người nước ngoài có được tư cách thường trú nhân (thẻ xanh).

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche. Ảnh: GETTY IMAGES

Theo cáo trạng dài 21 trang được đệ trình tại Tòa án Liên bang Khu vực Nam New York, đường dây này bị cáo buộc thu tới 100.000 USD cho mỗi trường hợp hôn nhân giả. Các đối tượng sau đó lập và nộp hồ sơ gian dối lên Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) nhằm giúp các đương sự được cấp quy chế thường trú nhân hợp pháp.

Cáo trạng cho biết đường dây hoạt động ít nhất từ năm 2016 đến tháng 7-2026, đặt địa bàn chính tại thành phố New York và mở rộng sang 7 bang Connecticut, Massachusetts, Pennsylvania, Kentucky, Tennessee, Georgia và Florida. Một số cuộc hôn nhân giả còn được tổ chức tại Trung Quốc và quốc đảo Vanuatu ở Nam Thái Bình Dương.

Công dân Mỹ tham gia hôn nhân giả được trả khoảng 30.000 USD. Đường dây còn có sự tham gia của luật sư, người khai thuế và người giả danh quan chức cử hành hôn lễ nhằm tạo dựng hồ sơ và bằng chứng về các mối quan hệ vợ chồng không có thật.

Truyền thông Mỹ dẫn lời Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche cho biết, đây là một trong những vụ gian lận hôn nhân lớn nhất trong lịch sử Mỹ. Theo bộ này, các bị cáo đối mặt với nhiều cáo buộc, trong đó có âm mưu gian lận hôn nhân, gian lận hồ sơ di trú và khuyến khích người nước ngoài cư trú bất hợp pháp tại Mỹ.

HẠNH CHI