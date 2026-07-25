Ban hành Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân: Quy định rõ thời gian học tập tiêu chuẩn

Thí sinh Hà Nội dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân là cấu trúc tổng thể của hệ thống giáo dục, xác định các cấp học, trình độ đào tạo, các hướng đi trong giáo dục và mối quan hệ giữa các thành phần này nhằm tổ chức các chương trình giáo dục một cách thống nhất, định hướng lộ trình học tập cần thiết của người học và bảo đảm sự vận hành đồng bộ của toàn bộ hệ thống giáo dục.

Bên cạnh đó, làm cơ sở tham chiếu cho việc công nhận, đối sánh và chuyển đổi văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập giữa các cơ sở giáo dục trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật và Khung trình độ quốc gia Việt Nam…

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Cấu trúc của Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên, được thực hiện ở các cấp học và trình độ đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Theo quyết định, các chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân được phân thành 9 cấp độ từ 0 đến 8 (bao gồm: bậc mầm non, tiểu học, THCS, THPT/ trung học nghề, trung cấp, cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ).

Mỗi chương trình giáo dục đều được quy định mã phân loại chương trình riêng biệt (theo Phụ lục II ban hành kèm Quyết định) nhằm phục vụ công tác quản lý, cơ sở dữ liệu và tương thích với Phân loại chuẩn quốc tế về giáo dục.

Chương trình giáo dục tích hợp nhiều cấp học, trình độ đào tạo thì được xếp vào cấp độ tương ứng với cấp học và trình độ đào tạo cao nhất.

Quyết định cũng quy định rõ thời gian học tập tiêu chuẩn (hay thời gian đào tạo chuẩn) của các cấp học và trình độ đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân. Thời gian học tập tiêu chuẩn của các cấp học và trình độ đào tạo được quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Quyết định này.

Cụ thể: cấp mầm non từ 3 tháng đến 6 tuổi; tiểu học là 5 năm; THCS là 4 năm; THPT/ trung học nghề là 3 năm; trung cấp từ 1-2 năm; cao đẳng từ 2 -3 năm; đại học từ 3-4 năm; thạc sĩ từ 1-2 năm; tiến sĩ từ 3-4 năm...

Thời gian học tập tiêu chuẩn của các chương trình đào tạo đặc thù thuộc các lĩnh vực nghệ thuật, thể dục, thể thao và chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù của một số ngành, lĩnh vực được thực hiện theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 7-9-2026, thay thế Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18-10-2016.

Đối với các chương trình giáo dục, chương trình đào tạo, chuẩn chương trình đã ban hành trước ngày quyết định này có hiệu lực thi hành được tiếp tục áp dụng cho các khóa tuyển sinh trước ngày 1-1-2027.

Quyết định 38/2026/QĐ-TTg cũng nhấn mạnh hơn vai trò làm cơ sở tham chiếu trực tiếp với Khung trình độ quốc gia Việt Nam (và tương thích với phân loại giáo dục chuẩn quốc tế. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc công nhận kết quả học tập và chuyển tiếp văn bằng giữa các cơ sở giáo dục trong nước và quốc tế.

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PHAN THẢO