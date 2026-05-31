Điểm tựa của mầm xanh

Mỗi độ tháng Sáu chạm ngõ, khi sắc thắm của hoa phượng bắt đầu rực rỡ trên khoảng sân trường và tiếng ve râm ran gọi nắng, lòng người lại bồi hồi hướng về một ngày lễ đặc biệt - ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6.

Không đơn thuần là ngày dành cho những món quà hay chuyến đi chơi, ngày lễ này từ lâu đã trở thành một biểu tượng nhắc nhở về tình yêu thương, một sợi dây vô hình kết nối trách nhiệm của người lớn đối với các “mầm non” - những người sẽ viết tiếp cuốn biên niên sử của dân tộc trong tương lai.

Học sinh đọc sách tại hội sách hè ở khu vực xã Hóc Môn, TPHCM (ẢNH: HỒ SƠN)

Nhìn lại hành trình dài rộng của đất nước, trẻ em chưa bao giờ đứng ngoài dòng chảy của lịch sử. Từ hình ảnh cậu bé làng Gióng 3 tuổi vươn vai thành tráng sĩ cứu nước, đến những cô bé, cậu bé giao liên gan dạ trong 2 cuộc kháng chiến trường kỳ hay những lớp học dưới hầm hào sơ tán vẫn rộn rã tiếng cười...

Đó là minh chứng sống động cho thấy: trong bất kỳ giai đoạn gian khó nào, nụ cười và sự lớn lên của trẻ thơ luôn là động lực, là cái gốc bền vững để cha ông ta gìn giữ và bảo vệ giang sơn.

Để một mầm non thực sự trưởng thành và bám rễ sâu vào lòng đất, việc chăm sóc chưa bao giờ là câu chuyện của riêng ai. Sự phát triển toàn diện của một đứa trẻ cần được tạo dựng từ hai nửa không thể tách rời: thế giới vật chất và không gian tinh thần.

Bắt đầu từ nền tảng vật chất, đó là dòng sữa mát lành, bữa cơm đủ chất, trường lớp khang trang với những trang sách mở ra chân trời mới. Việc chăm chút cho trẻ từng tấm áo, giấc ngủ, bảo vệ trẻ trước nguy cơ tổn hại thể xác chính là cách chúng ta tạo ra một lớp vỏ bọc an toàn, vững chãi nhất.

Thế nhưng, nếu chỉ dừng lại ở sự no ấm về vật chất thì chưa đủ. Trẻ em cần một “môi trường xanh” cho tâm hồn. Trong thời đại số ngày nay, khi màn hình phẳng có xu hướng thay thế những lời ru, và áp lực thành tích đôi khi đè nặng lên vai áo trắng, thì một khoảng trống tinh thần đúng nghĩa lại trở nên xa xỉ.

Nuôi dưỡng tinh thần cho trẻ là giúp các em cơ hội chạm vào cuộc sống thực tế: được lắng nghe tiếng chim hót sau vườn, chạy chân trần trên cỏ, học cách bao dung từ chuyện cổ tích và cảm nhận hơi ấm từ cái ôm của cha mẹ sau một ngày dài.

Sự thấu hiểu, lắng nghe và tôn trọng thế giới nội tâm của trẻ chính là nguồn dưỡng chất quý giá nhất để hình thành nên những nhân cách độc lập, tự tin và giàu lòng nhân ái.

Trẻ em hôm nay là nguồn nhân lực chủ chốt của ngày mai. Để những mầm non ấy đủ sức gánh vác giang sơn trong kỷ nguyên mới, bên cạnh nền tảng kiến thức, chúng ta còn phải hun đúc cho các em một bản sắc vững vàng. Đó là sự kết hợp hài hòa giữa tri thức hiện đại toàn cầu và cốt cách, lòng tự tôn dân tộc.

Khi một đứa trẻ được lớn lên trong tình yêu thương trọn vẹn và nền giáo dục nhân văn, các em sẽ tự khắc ý thức được trách nhiệm của bản thân với gia đình và cộng đồng, biến những ước mơ cá nhân thành sức mạnh nội tại để dựng xây đất nước.

Nhìn vào mắt trẻ để thấy tương lai, và nhìn lại chính mình để hiểu rằng, mỗi hành động, mỗi lời nói của chúng ta hôm nay đều đang góp phần nhào nặn nên vóc dáng của dân tộc mai sau.

Chăm sóc và bảo vệ trẻ em, cả về thể chất lẫn tâm hồn, chính là cuộc hành trình về với giá trị cốt lõi của sự tiếp nối, để mạch nguồn đất nước luôn được chảy mãi, xanh tươi và bền vững qua muôn thế hệ.

THANH PHƯƠNG