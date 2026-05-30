Văn hóa

Trưng bày chuyên đề “Trẻ em thời chiến” tại metro Bến Thành - Suối Tiên

SGGPO

Từ ngày 30-5 đến 5-6, Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 TPHCM (HURC) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh trưng bày chuyên đề “Trẻ em thời chiến” tại ga Nhà hát Thành phố, thuộc tuyến metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên.

Trưng bày chuyên đề “Trẻ em thời chiến” tại ga Nhà hát Thành phố. Ảnh: HURC
Đây là lần đầu tiên một triển lãm về lịch sử được tổ chức trong không gian nhà ga metro, mở ra hướng tiếp cận mới trong việc đưa các giá trị lịch sử, văn hóa đến gần hơn với người dân thông qua hệ thống giao thông công cộng hiện đại.

Triển lãm giới thiệu nhiều hình ảnh, tư liệu và câu chuyện chân thực về cuộc sống của trẻ em Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh. Thông qua các tư liệu được chọn lọc, người xem có dịp nhìn lại những mất mát, khó khăn mà trẻ em phải trải qua trong bối cảnh chiến tranh; đồng thời cảm nhận sâu sắc tinh thần kiên cường, ý chí vượt lên nghịch cảnh và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam.

Việc lựa chọn ga Nhà hát Thành phố – một trong những nhà ga trung tâm của tuyến metro số 1 – làm địa điểm tổ chức được kỳ vọng sẽ giúp đông đảo hành khách, người dân và du khách dễ dàng tiếp cận trong quá trình di chuyển.

Để hỗ trợ khách tham quan tìm hiểu sâu hơn về các nội dung trưng bày, ban tổ chức bố trí thuyết minh miễn phí vào ngày 31-5 từ 13 giờ đến 16 giờ 30 và ngày 1-6 từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, từ 13 giờ đến 16 giờ 30.

QUỐC HÙNG

