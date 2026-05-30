Thiếu nhi TPHCM kể chuyện bằng sắc màu tại triển lãm “Màu yêu thương 03”

Triển lãm giới thiệu khoảng 240 tác phẩm hội họa do các em thiếu nhi thực hiện, nhằm chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6.
Triển lãm do Trung tâm Mỹ thuật Chất kết hợp cùng Hội Mỹ thuật TPHCM tổ chức, các tác phẩm được phân chia theo 3 nhóm tuổi gồm 4-7 tuổi, 8-11 tuổi và 12-17 tuổi.
Với chất liệu đa dạng như màu sáp, màu poster, màu nước nén, acrylic, tranh tổng hợp, chì màu, chì đen trắng…, các tác phẩm mang đến những góc nhìn hồn nhiên, sinh động về gia đình, bạn bè, thiên nhiên và cuộc sống.
Bên cạnh tranh vẽ, triển lãm còn giới thiệu một số sản phẩm trải nghiệm từ workshop Gốm Biên Hòa.
Theo ban tổ chức, “Màu yêu thương” là triển lãm thường niên dành cho thiếu nhi, tạo không gian để các em tự do thể hiện suy nghĩ, cảm xúc và cá tính sáng tạo thông qua hội họa.
Mỗi tác phẩm phản ánh trí tưởng tượng phong phú và cũng là cách trẻ kể những câu chuyện của riêng mình bằng ngôn ngữ màu sắc và hình khối.
Họa sĩ Vi Nguyễn, phụ trách Trung tâm Mỹ thuật Chất, Trưởng Ban tổ chức triển lãm, cho biết, năm nay là lần thứ ba chương trình được tổ chức với nhiều tác phẩm sáng tạo và giàu cảm xúc.
Qua mỗi bức tranh, người xem có thể cảm nhận được nét riêng trong tâm hồn, tính cách của từng em nhỏ, từ mạnh mẽ, cá tính đến nhẹ nhàng, sâu lắng.
Nhân dịp này, Hội Mỹ thuật TPHCM và Trung tâm Mỹ thuật Chất cũng tổ chức trao giải thưởng mỹ thuật dành cho thiếu nhi.