Thiếu nhi TPHCM kể chuyện bằng sắc màu tại triển lãm “Màu yêu thương 03”

Triển lãm “Màu yêu thương 03” diễn ra từ nay đến ngày 7-6, tại Không gian Nghệ thuật Đương đại cơ sở II của Hội Mỹ thuật TPHCM (số 1, đường Einstein, phường Bình Thọ, TPHCM).

Triển lãm giới thiệu khoảng 240 tác phẩm hội họa do các em thiếu nhi thực hiện, nhằm chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6.

Triển lãm do Trung tâm Mỹ thuật Chất kết hợp cùng Hội Mỹ thuật TPHCM tổ chức, các tác phẩm được phân chia theo 3 nhóm tuổi gồm 4-7 tuổi, 8-11 tuổi và 12-17 tuổi.

Với chất liệu đa dạng như màu sáp, màu poster, màu nước nén, acrylic, tranh tổng hợp, chì màu, chì đen trắng…, các tác phẩm mang đến những góc nhìn hồn nhiên, sinh động về gia đình, bạn bè, thiên nhiên và cuộc sống.

Bên cạnh tranh vẽ, triển lãm còn giới thiệu một số sản phẩm trải nghiệm từ workshop Gốm Biên Hòa.

Các em nhỏ tham quan triển lãm

Theo ban tổ chức, “Màu yêu thương” là triển lãm thường niên dành cho thiếu nhi, tạo không gian để các em tự do thể hiện suy nghĩ, cảm xúc và cá tính sáng tạo thông qua hội họa.

Mỗi tác phẩm phản ánh trí tưởng tượng phong phú và cũng là cách trẻ kể những câu chuyện của riêng mình bằng ngôn ngữ màu sắc và hình khối.

Hội Mỹ thuật TPHCM và Trung tâm Mỹ thuật Chất cũng tổ chức trao giải thưởng mỹ thuật dành cho thiếu nhi

Họa sĩ Vi Nguyễn, phụ trách Trung tâm Mỹ thuật Chất, Trưởng Ban tổ chức triển lãm, cho biết, năm nay là lần thứ ba chương trình được tổ chức với nhiều tác phẩm sáng tạo và giàu cảm xúc.

Qua mỗi bức tranh, người xem có thể cảm nhận được nét riêng trong tâm hồn, tính cách của từng em nhỏ, từ mạnh mẽ, cá tính đến nhẹ nhàng, sâu lắng.

Khách tham quan triển lãm

Nhân dịp này, Hội Mỹ thuật TPHCM và Trung tâm Mỹ thuật Chất cũng tổ chức trao giải thưởng mỹ thuật dành cho thiếu nhi.

THIÊN BÌNH