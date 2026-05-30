Trưng bày “Ẩm thực Nam Bộ thời kháng chiến” được đề cử giải thưởng quốc tế

Ngày 30-5, thông tin từ Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh cho biết, trưng bày chuyên đề “Ẩm thực Nam Bộ thời kháng chiến” đang được đề cử tại hạng mục Finest Projects (Dự án nghệ thuật ý nghĩa) của chương trình Hanoi Grapevine’s Finest 2025-2026, một hoạt động tôn vinh các dự án nghệ thuật đương đại tiêu biểu tại Việt Nam.

Khách tham quan trưng bày chuyên đề “Ẩm thực Nam Bộ thời kháng chiến” tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh tháng 9-2025

Trưng bày “Ẩm thực Nam Bộ thời kháng chiến” là kết quả hợp tác giữa Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Viện Đại học Sydney Việt Nam, Trường Đại học Văn hóa TPHCM và Trường Đại học Kiến trúc TPHCM. Dự án được thực hiện trong khuôn khổ sáng kiến Curating Futures do UNESCO hỗ trợ và cũng là một trong những dự án đánh dấu nhiều đổi mới trong hoạt động giám tuyển của bảo tàng.

Thay vì tiếp cận chiến tranh chủ yếu qua các sự kiện lịch sử hay chứng tích chiến tranh, trưng bày lựa chọn góc nhìn đời sống thường nhật, kể câu chuyện về sức sống, sự thích ứng và tinh thần sẻ chia của quân và dân Nam bộ thông qua những bữa ăn trong thời kháng chiến. Bên cạnh hệ thống hiện vật, hình ảnh tư liệu, công chúng còn được trải nghiệm đa giác quan như xay gạo, cảm nhận hương vị mắm và các loại gia vị quen thuộc của vùng đất Nam bộ.

Từ những cọng rau rừng, con cá đồng, hũ mắm, hũ cà muối đến các sáng kiến phục vụ đời sống kháng chiến như bếp Hoàng Cầm hay các dụng cụ nấu ăn được tận dụng từ vỏ đạn, lon sữa…, tất cả góp phần phản ánh tinh thần sáng tạo, ý chí vượt khó và tình đoàn kết của quân dân ta.

Đặc biệt, một không gian riêng được dành để giới thiệu câu chuyện của các chiến sĩ cách mạng bị giam cầm tại Côn Đảo. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt của nhà tù, các chiến sĩ vẫn giữ vững tinh thần lạc quan, sáng tạo nên những món ăn mang những cái tên giàu ý nghĩa như “trứng rồng rôti”, “cốm mẹ quê hương”, “kim châm xào”...

Thời gian bình chọn từ nay cho đến hết ngày 6-6-2026.

