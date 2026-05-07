Điện lực Gia Định: Thông báo gián đoạn cung cấp điện theo kế hoạch

Công ty Điện lực Gia Định xin trân trọng thông báo gián đoạn cung cấp điện theo kế hoạch tuần từ 13/05/2026 đến 19/05/2026, cụ thể như sau:

+ Thứ Tư 13/05/26: D29G5 - Mất điện một phần Nguyễn Gia Trí, phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM. Thời gian từ 09g00 đến 13g00.

+ Thứ Năm 14/05/26: D29GG – Mất điện một phần hẻm 69 Nguyễn Gia Trí, phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM. Thời gian từ 09g00 đến 13g00.

+ Thứ Sáu 15/05/26: D29GG1 - Mất điện một phần hẻm 69 Nguyễn Gia Trí, phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM. Thời gian từ 09g00 đến 13g00.

+ Thứ Bảy 16/05/26: D29GG5; D29GG090N – Mất điện một phần đường Nguyễn Gia Trí, phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM. Thời gian từ 09g00 đến 13g00.

+ Chủ Nhật 17/05/26: D29GG012D; D29GG013D; D29GG926N; D29GG707H; D29GG002D; D29GG853D; D29GG001D; D29GG484H; D29GG695H - Mất điện một phần đường Nguyễn Gia Trí, đường D2, phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM. Thời gian từ 09g00 đến 13g00.

