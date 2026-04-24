Bộ Công thương dịch chuyển khung giờ điện cao điểm

Để khuyến khích dịch chuyển tiêu thụ nguồn điện năng lượng tái tạo, Bộ Công thương đã ban hành khung giờ điện mới, cao điểm từ 17 giờ 30 phút đến 22 giờ 30 phút, xóa bỏ khung giờ cao điểm buổi trưa.

Ảnh minh họa. Nguồn: EVN Hà Nội

Theo quy định mới này, khung giờ cao điểm áp dụng từ thứ hai đến thứ bảy, trong khoảng 17 giờ 30 phút đến 22 giờ 30 phút. Chủ nhật không áp dụng giờ cao điểm. So với thông lệ trước đây, khung giờ cao điểm được kéo dài đến 22 giờ 30 phút.

Khung giờ bình thường từ thứ hai đến thứ bảy gồm hai khoảng thời gian: từ 6 giờ đến 17 giờ 30 phút và 22 giờ 30 phút đến 24 giờ, tổng thời gian 13 giờ mỗi ngày. Riêng chủ nhật, giờ bình thường áp dụng liên tục từ 6 giờ đến 24 giờ.

Khung giờ thấp điểm được quy định từ 0 giờ đến 6 giờ cho tất cả các ngày trong tuần, tương ứng 6 giờ mỗi ngày.

Theo các chuyên gia về điện, việc điều chỉnh khung giờ cao điểm mới - kéo dài đến 22 giờ 30 phút có thể làm chi phí điện tăng đối với nhóm khách hàng sản xuất, kinh doanh sử dụng điện nhiều vào buổi tối. Qua đó khuyến khích dịch chuyển tiêu thụ sang giờ thấp điểm để giảm áp lực hệ thống.

Trong cơ chế giá điện theo thời gian (TOU) do Bộ Công thương quy định, điện năng tiêu thụ trong giờ cao điểm được tính với mức giá cao nhất.

Tuy nhiên giá điện theo thời gian (TOU) áp dụng với khách hàng sản xuất, kinh doanh, đơn vị sử dụng điện lớn có công tơ đo theo giờ. Điện được tính theo 3 khung: cao điểm, bình thường, thấp điểm do Bộ Công thương quy định. Giá điện bậc thang áp dụng với hộ sinh hoạt. Giá điện tăng dần theo sản lượng tiêu thụ (các bậc kWh), không phân biệt theo giờ trong ngày.

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, mục tiêu là dời phụ tải ra khỏi buổi tối, thời điểm hệ thống chịu áp lực lớn nhất (nhu cầu sinh hoạt tăng, phụ tải dâng cao). Ban ngày, đặc biệt buổi trưa, hệ thống thường dễ cân bằng hơn do có thêm nguồn điện mặt trời và phụ tải phân tán hơn.

Theo ông Nguyễn Thế Hữu, Phó Cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công thương), khung giờ cao điểm của biểu giá điện sẽ tác động đến các phụ tải sản xuất đang áp dụng công tơ 3 giá, tức biểu giá điện theo giờ, theo hướng khuyến khích chuyển nhu cầu sử dụng điện, nhất là ở một số ngành như sắt thép, xi măng, chế biến thực phẩm… từ giờ cao điểm sang giờ thấp điểm. Việc này sẽ giúp cân bằng đồ thị phụ tải và giảm áp lực cho hệ thống điện, đặc biệt trong những giờ cao điểm.

Để thích ứng, doanh nghiệp có thể giữ nguyên tổng giờ sản xuất, nhưng điều chỉnh lịch vận hành máy móc để tránh khung cao điểm buổi tối. Một số ngành có thể chuyển một phần sản xuất sang ban ngày hoặc sau 22 giờ 30 phút để giảm chi phí điện.

Tin liên quan Nghiên cứu giá điện theo khung giờ để điều tiết thời gian sạc xe điện

PHÚC VĂN