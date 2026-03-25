Bảo đảm cung cấp điện tại các khu công nghiệp

Ngày 25-3, Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) tổ chức hội nghị “Các giải pháp cung ứng điện và dịch vụ điện đối với khách hàng khu công nghiệp, khu chế xuất” khu vực Đông Nam của TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây).

Báo cáo tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Kinh doanh EVNHCMC Lê Thành Huy cho biết, hệ thống điện tại khu vực Đông Nam của thành phố có quy mô lưới điện lớn, trải rộng; nhiều tuyến dây dài, bán kính lớn, chưa phân đoạn tối ưu, chưa khép vòng hoàn chỉnh; đường dây trên không chiếm tỷ trọng lớn. Do đó, đặt ra yêu cầu cao đối với công tác quản lý, vận hành và đầu tư đồng bộ nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định.

Hội nghị do EVNHCMC tổ chức vào ngày 25-3

EVNHCMC đang cung cấp điện cho hơn 3,9 triệu khách hàng trên toàn TPHCM, với sản lượng điện năm 2025 đạt 43,6 tỷ kWh. Riêng khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu có khoảng 0,46 triệu khách hàng, sản lượng điện năm 2025 đạt 8,46 tỷ kWh.

Thời gian tới, EVNHCMC tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đảm bảo cung cấp điện. Trong đó, tập trung hoàn thiện lưới điện trung thế, đẩy mạnh tự động hóa và chuyển đổi số trong quản lý, vận hành. Mục tiêu đến năm 2027, tự động hóa hoàn toàn lưới điện trung thế trên địa bàn quản lý của 5 công ty điện lực; đến năm 2029, toàn bộ lưới điện được chuẩn hóa về kết cấu và kỹ thuật.

Ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc EVNHCMC trao đổi tại hội nghị

Trao đổi tại hội nghị, Phó Tổng Giám đốc EVNHCMC Bùi Trung Kiên yêu cầu, khách hàng cần phối hợp chặt chẽ với ngành điện trong việc cung cấp thông tin về kế hoạch sản xuất, mở rộng quy mô, thay đổi công nghệ; dự báo nhu cầu phụ tải trung, dài hạn.

Đồng thời, tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn điện, hành lang bảo vệ lưới điện; thực hiện giải pháp sử dụng điện hiệu quả như nâng cao hệ số công suất, điều chỉnh kế hoạch sản xuất, hạn chế phụ tải vào giờ cao điểm.

* Chiều cùng ngày, EVNHCMC, Công ty Điện lực Bình Dương (PCBD) tổ chức hội nghị “Ngành điện thành phố gắn kết với cấp ủy, chính quyền địa phương”. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo của 12 xã, phường nằm trong khu vực do PCBD trực tiếp quản lý và vận hành lưới điện.

Ông Lê Minh Quốc Việt, Giám đốc PCBD phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, Giám đốc PCBD Lê Minh Quốc Việt nhận định, tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài của mùa khô đã đẩy nhu cầu tiêu thụ điện trong nhân dân tăng phi mã.

Đồng thời, các doanh nghiệp cũng bước vào giai đoạn cao điểm sản xuất, khiến áp lực lên hệ thống lưới điện rất lớn.

Đại diện lãnh đạo địa phương phát biểu tại hội nghị

Để ứng phó với thách thức này, PCBD xác định việc phối hợp với chính quyền địa phương là nhiệm vụ then chốt. Ngành điện sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận trong công tác quy hoạch, phát triển hạ tầng lưới điện.

Bên cạnh đó, các chiến dịch hướng dẫn sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả cũng sẽ được triển khai sâu rộng đến từng hộ gia đình và cơ sở sản xuất.

Lễ ký kết quy chế phối hợp giữa ngành điện TPHCM với các địa phương

Dịp này, PCBD và các địa phương ký kết quy chế phối hợp với các nội dung trọng tâm: tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phát triển lưới điện gắn liền với các chương trình an sinh xã hội tại địa phương; tăng cường vai trò lãnh đạo, đảm bảo sự thống nhất giữa Đảng ủy PCBD và cấp ủy các địa phương trong việc chỉ đạo các hoạt động liên quan đến ngành điện.

CẨM TUYẾT - DUY TRẦN