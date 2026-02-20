Khai mạc Đại hội lần thứ IX Đảng Lao động Triều Tiên

Đoàn Chủ tịch Đại hội lần thứ IX của Đảng Lao động Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Đây là sự kiện chính trị lớn nhất của nước này trong 5 năm qua, nhằm đề ra các định hướng chủ chốt về quốc phòng và kinh tế. Đại hội lần thứ IX có sự tham dự của 5.000 đại biểu cùng khoảng 2.000 quan sát viên.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: KCNA

Phát biểu khai mạc đại hội ngày 19-2, nhà lãnh đạo Kim Jong Un khẳng định, Đại hội IX đánh dấu một cột mốc mới trong sự nghiệp phát triển đảng và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Ông đánh giá 5 năm kể từ Đại hội VIII là giai đoạn đáng tự hào, khi toàn đảng và người dân đã tạo ra bước ngoặt trong việc thực hiện sự nghiệp xã hội chủ nghĩa theo “phong cách riêng”.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên thừa nhận giai đoạn trước diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khó khăn, với các lệnh trừng phạt và phong tỏa ngày càng siết chặt từ bên ngoài, thiên tai liên tiếp và khủng hoảng y tế toàn cầu, khiến nhiều lĩnh vực phát triển bị đình trệ, thậm chí đe dọa an ninh quốc gia và đời sống người dân.

Theo ông Kim Jong Un, kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế quốc gia cơ bản đã được hoàn thành, với tiến triển trong củng cố hạ tầng kỹ thuật của các ngành công nghiệp chủ chốt. Một số lĩnh vực được cho là đã thoát khỏi tình trạng trì trệ kéo dài và tạo nền tảng cho tăng trưởng theo kế hoạch.

KHÁNH MINH